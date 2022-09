Francisco Huaiquipán estalla por pregunta sobre ingreso de sustancias a Colina 1: "No me vas a meter el dedo ahí o la entrevista se acaba"

Francisco Huaiquipán está tratando de retomar su vida luego de haber sido condenado a libertad vigilada por los próximos tres años por el caso judicial que inició en septiembre de 2021, cuando intentó ingresar sustancias ilícitas, además de 38 teléfonos celulares, al penal de Colina 1 donde paga condena su hijo.

El exfutbolista de Colo Colo rompió el silencio desde que eso sucediera y habló con TVN sobre sus proyectos actuales, encabezando una academia de fútbol joven y algunos negocios familiares pero, más allá de eso, evitó dar respuestas sobre su situación legal y de los hechos que la desencadenaron.

Al ser preguntado al respecto, se molestó y tuvo intenciones de acabar la conversación. "No sé, poh. Por eso yo te estoy diciendo. Ahí estás llegando a algo que hablamos nosotros personalmente y que no era así, porque a mí no me vas a meter el dedo ahí.", manifestó el exjugador.

Luego siguió mostrando su enojo por tener que hablar de lo que está atravesando. "Yo me subí, se acabó y era. O la entrevista se acaba, hermano. Decide, poh. Tú estás metiendo el dedo en la llaga donde yo no te voy a decir nada", indicó.

Sin embargo, terminó dando algunos detalles. "Yo estaba trabajando ese día. Ese día el camión ya estaba cargado con los materiales. Es un camión de mi cuñado, de mi familia. Yo me subí al camión sin tener idea de lo que llevaba. Se encontraron esas cosas, se habló muy mal. Asumí, me hice responsable de algo que no era mío y ya está. Era".

Para Huaiquipán esto es un capítulo que queda atrás y da vuelta a la página. "Te estoy hablando de corazón. Estoy agradecido de la gente que me está ayudando, eso fue lo que pasó; me subí, no tuve a lo mejor que haberme subido y listo. No sé de dónde vienen las cosas y por algo estoy en libertad", puntualizó.