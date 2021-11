Ayudante de Pizzi desmiente pelea que señaló Johnny Herrera en la Roja: "No es verdad, nunca hubo un conflicto con los jugadores"

Una pelea entre Juan Antonio Pizzi y el plantel de la Roja fue lo que desempolvó Johnny Herrera hace poco más de una semana, asegurando que el 2016 el camarín se le paró al entrenador para decirle que no querían jugar tan defensivamente como él lo estaba planteando, pues estaban acostumbrados a ir para adelante.

Sin embargo, al ex portero de la "U" lo desmintieron esta tarde. Y lo hizo Manuel Suárez, quien fue ayudante técnico de Pizzi en el proceso que terminó con el bicampeonato de América, asegurando que la película que vio el golero no fue en colores.

“Nunca tuvimos conflicto con los futbolistas. No es verdad lo que dijo Herrera, no fue la forma en que lo contó. La reunión a la que alude no fue por esa situación de juego, sino por otra cosa y desde ahí hablamos de la soltura que ellos pedían", indicó Suárez en Radio ADN.

Luego confesó que los cracks de la Roja jamás quisieron pasar por encima del técnico en ese momento. "No hubo una imposición, ellos tampoco impusieron nada y siempre fueron muy respetuosos desde su lugar", agregó.

Suárez además comentó que en ese camarín jamás vio algo extraño entre los jugadores. "No había un ambiente enrarecido. Tuvimos dos períodos de concentración largos en que el plantel no tuvo ningún tipo de problema. No se notaban los desencuentros por aquel entonces", manifestó en relación al choque entre Arturo Vidal y Claudio Bravo.

Finalmente, aplaudió el trabajo que está realizando actualmente Martín Lasarte al mando de la Roja. "Tengo la sensación que hoy el cuerpo técnico está llevando bien las cosas y aunó desencuentros que existían adentro", cerró.