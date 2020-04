Deschamps defiende a Cobresal: “Que vayan a joder al gobierno, porque acá se están haciendo bien las cosas”

Jorge Deschamps, reciente incorporación de Cobresal, salió en defensa del club por retomar los entrenamientos en cancha, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, y enfatizó que “acá se están tomando todas las medidas y cumpliendo con las normas sanitarias” impuestas por las autoridades.

En ese sentido, en diálogo con La Tercera, partió explicando que “el primero en ser informado fue el Sifup. Acá no tenemos todas las condiciones que hay en otros lugares para trabajar en casa. Vamos en grupos de cinco o seis personas, llegamos cinco minutos antes. Los arqueros no entrenamos juntos. Llegamos cada una hora. Se trabajan treinta minutos físico y treinta de táctica. Llegamos listos para entrenar y nos duchamos en nuestras casas".

El portero agregó que "las medidas que tienen que ver con el distanciamiento, las superamos con creces. No hay atochamiento de gente en ningún caso (…) Acá no hay transporte público. No tenemos los problemas que pueden tener en Santiago, donde sí existe más riesgo de contagio. Al estadio se llega caminando o en los autos".

El portero Deschamps defendió el arco de Curicó Unido. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque fue enfático en recalcar que "como Cobresal estamos tomando todas las medidas y cumpliendo con la norma sanitaria. Eso no quiere decir que en el futuro no cambien las condiciones. Que vayan a joder al gobierno, porque acá se están haciendo bien las cosas. No vamos a poner en riesgo la salud de nuestros compañeros si este modelo supusiera riesgos. Y si nos dicen cuarentena total, lo hacemos. No estamos rompiendo ninguna norma".

Luego, fue consultado sobre si existe cierta “ventaja deportiva” por realizar entrenamiento con balón y en cancha, y expresó que “no se puede hacer fútbol con seis jugadores. El Sifup lo único que nos dijo que no podíamos hacer fueron prácticas de fútbol".

Finalmente, se dio el tiempo para destacar las estrictas medidas de sanidad que se han tomado en El Salvador. “Es una de las comunas que tiene las medidas más estrictas del país. No se puede comparar con lo que pasa en otras comunas”, sentenció el portero.