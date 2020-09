Deportes Antofagasta vs Unión Española: Fecha, hora y TV para Ver EN VIVO a pumas e hispanos por el Campeonato Nacional

Partidazo y que podría entregar a un nuevo sublíder en el Campeonato Nacional será el que protagonicen Deportes Antofagasta y Unión Española, duelo a jugarse en el Estadio Calvo y Bascuñán de la II Región.

Y es que los hispanos han tenido un regreso notable y suman tres victorias consecutivas, resultados que los tienen en la cuarta posición con 20 unidades. Si se imponen en su visita al CDA, el elenco dirigido por Ronald Fuentes saltará al segundo lugar del torneo con 23 puntos, uno por sobre Universidad de Chile.

En el caso de los pumas, a pesar de que en este retorno han sido bastante irregulares, hoy son séptimos y ganar de local ante los rojos los dejará en el cuarto lugar, empatando con sus rivales en la tabla.

Duelazo de seis puntos y que podría decir mucho del futuro del torneo y quiénes protagonizarán la lucha por el título. Este encuentro dará por terminada la undécima fecha del Campeonato y dará pie a una pausa por el fin de semana de Fiestas Patrias, futbol que volverá el 24 de septiembre con los partidos de Deportes Iquique vs Unión La Calera, Universidad de Concepción vs O'Higgins y Cobresal vs Palestino.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Deportes Antofagasta vs Unión Española por el Campeonato Nacional?



Deportes Antofagasta vs Unión Española chocan este jueves 17 de septiembre a las 11:00 horas de Chile.

Los pumas no solo perdieron dos puntos en el empate con Everton la fecha pasada, si no que también a su delantero Eduard Bello por una fractura en su mano. (Foto: Agencia UNO)

Deportes Antofagasta vs Unión Española será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Deportes Antofagasta vs Unión Española?



Si buscas un link para ver en vivo aDeportes Antofagasta vs Unión Española por el Torneo Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.