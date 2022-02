Los equipos del fútbol chileno se preparan para escuchar el pitazo inicial del Campeonato Nacional 2022 después de una larga espera, pero pese a eso en Deportes Antofagasta están muy molestos con las condiciones bajo las cuales tendrán que hacer su estreno en el torneo.

Esto porque los Pumas arrancarán como locales ante Cobresal este domingo 6 de febrero a contar de las 18:00 horas, pero tendrán que jugar en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, ya que las instalaciones del estadio Regional Calvo y Bascuñán llevan cuatro días sin agua y el estado de su cancha es pésimo.

Por eso, el arquero del CDA Ignacio González conversó con RedGol acerca de la polémica, y reconoce que “es netamente en el estadio (el corte de agua). Todo empezó con el tema de la cancha que está abandonada y en pésimas condiciones, el pasto está larguísimo como se puede ver en las fotos que han salido".

Tras eso, comenta que "es lamentable, el tema del agua más que para nosotros como jugadores, porque llegamos, entrenamos y mientras entrenamos tenemos agua en bidones entonces no la sufrimos tanto, yo saco la voz por los utileros que tienen que lavar la ropa y las cosas que tengan".

"Por la gente del área médica que también necesita y que los están acomplejando hoy en día por el tema del virus, entonces se hace esencial el poder tener el agua. Entiendo que el club quiso colaborar en ciertos aspectos para poder regularizar la situación, pero creo que la Municipalidad ahí tiene una licitación ganada o algo que no deja intervenir al club para poder solucionar las cosas", complementó.

Eso sí, advierte al respecto de ese tema en particular que "esa información no sé si es tan así o no, pero es lo que he escuchado. Y ahora me sumé yo y otros jugadores para pedirle ayuda al alcalde para que intervenga, ya que el estadio es Municipal”.

Así, al ser consultado sobre si han recibido alguna respuesta de parte de las autoridades regionales para solucionar el problema que viven, el portero de 32 años fue tajante para señalar que “no, absolutamente nada de ninguna parte”.

Para cerrar, Nacho deja en claro que “yo no quiero generar una polémica con esto ni querer figurar, no es lo que me interesa, yo quiero generar que las instalaciones se hagan como corresponde para el fútbol profesional. Porque a nosotros nos exigen, que me parece correcto y me gusta que al jugador profesional se le exija, pero las condiciones mínimas tienen que estar".

"Imagínate entonces que queda para el fútbol joven y el fútbol femenino, entonces es por eso que hablo y lo que quiero con todo esto es que se pueda regularizar toda esta cosa”, concluyó el cuidatubos.