Ignacio Mesías anotó triplete en la Segunda División y su historia no es menor: fue compañero de Humberto Suazo, enfrentó a un finalista de Champions League y sueña con jugar en la U.

Deportes Concepción se ubica como sublíder en la Segunda División con 21 unidades, a la caza del puntero Deportes Melipilla (23). Los Lilas vienen de derrotar por 4-0 a Lautaro de Buin y la figura fue Ignacio Mesías, quien anotó los tres primeros goles de los penquistas.

Con el triplete, Mesías llega a seis goles en la temporada de la tercera categoría del fútbol profesional chileno, compartiendo el tercer lugar de los máximos artilleros con Diego Bielkiewicz (Osorno), superado sólo por Cristián Valenzuela (8, General Velásquez) y Matías Recabal (9, Deportes Rengo).

Y el delantero de 23 años tiene historia: partió en Unión San Felipe para después jugar en San Antonio Unido, donde fue compañero de un tal Humberto Suazo. Tras el SAU se fue a Deportes Melipilla y hoy está en el Conce. En 2017, fue parte de la selección chilena que jugó el Mundial Sub 17 de India.

“Es primera vez que marco tres goles”, dijo muy orgulloso Mesías a LaLiga2D. Sobre haber compartido cancha y camarín con el Chupete, contó que “justo ese año volvió Humberto en el segundo semestre. Fue una vuelta inesperada para quienes estábamos en el SAU, no se sabía si serían ciertos los rumores”.

Chupete Suazo; Foden y Sancho y Universidad de Chile

“Pero teniéndolo ahí, mirarlo sobre todo, hacía cosas en que se notaba que era un diferente en el fútbol. Estaba volviendo y lo que hacía era admirable. Siempre miraba su descarga, nunca se equivocaba cuando le llegaba el balón, le tiraban un ladrillo y dejaba la pelota redondita. Siempre buscaba el espacio libre, lo veía cuando se movía en los entrenamientos”, añadió.

Asimismo, el delantero nacional puede contar que enfrentó a Phil Foden (Manchester City) y Jadon Sancho, que jugará la final de la Champions League 2023-24 con el Borussia Dortmund. Fue en el partido contra Inglaterra en el Mundial Juvenil.

Mesías en el Mundial con Chile ante Inglaterra. (Foto: Getty Images)

“Lo primero que recuerdo es que los dos equipos nos quedamos en el mismo hotel, y en el ascensor nos topamos con Jadon Sancho. Cruzamos miradas, pero no nos comunicamos mucho. Eran jugadores que en ese entonces se notaba que marcarían muchas diferencias. Los que fuimos compañeros en esa selección mantenemos contacto, estaban Antonio Díaz y Maxi Guerrero, que en ese entonces jugaba de volante mixto”, expuso Mesías.

Por último, reveló que su sueño en el fútbol tiene color azul y forma de Chuncho: “la verdad es que desde chiquitito mi familia siempre me inculcó que tenía que ser de Universidad de Chile. Me gustaría jugar algún día en la U, obvio. Siempre he sido de la U, pero el fútbol tiene de todo”, sentencia.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.