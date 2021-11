El comentarista deportivo, Cristián Caamaño, criticó duramente el desepeño de Roberto Tobar, luego del penal no cobrado en el duelo entre Curicó y Colo Colo.

Caamaño contra Roberto Tobar: "Ha estado en los peores escándalos y sigue arbitrando, no hay sanción"

Este domingo Curicó Unido y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio La Granja por la antepenúltima fecha del Torneo Nacional.

En aquel partido el árbitro Roberto Tobar no cobró como penal un agarrón en el área de Jeyson Rojas contra Felipe Fritz, tampoco consultó el VAR.

Tras el encuentro el referee fue duramente criticado por su decisión que pudo darle la victoria a los curicanos. Cristián Caamaño de Radio Agricultura no se quedó atrás.

"Me parece grave que se estén cometiendo esta clase de errores existiendo el VAR, porque de verdad hay situaciones que se pueden corregir. Como este tipo de acciones en la que el árbitro pierde la perspectiva muy rápido, está siguiendo la pelota o se le cruzo un rival por ejemplo", señaló el comentarista.

Luego, afirmó: "Ya son demasiadas situaciones en las que el VAR no ha llamado al árbitro a revisar en pantalla lo que no cobró en la cancha, entonces hasta cuando vamos a seguir experimentando esta clase de errores".

Caamaño cree que Tobar debiera cumplir un castigo, pues según él no es primera vez que se equivoca: "A Castrilli se lo trajo para mejorar. De Tobar dijo que era uno de los mejores del mundo, pero resulta que Tobar se está viendo invoculcrado en los peores escándalos".

"Pasó en Católica vs Wanderers, estuvo en el clásico universitario y estuvo ahora en el Colo Colo vs Curicó. Entonces qué están esperando... y Tobar sigue arbitrando, no hay ninguna sanción", finalizó.