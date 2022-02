Después de un complicado inicio en el Torneo de Clausura de la Liga MX, la directiva del Necaxa decidió despedir a Pablo Guede tras obtener tres derrotas y una victoria en los primeros cuatros partidos. Situación que también trajo consigo la salida Jorge Valdivia del club.

El Mago llegó al equipo por expresa petición del técnico argentino a comienzos de temporada, pero con el despido de Guede desde el cuadro azteca aprovecharon para decirle que no contarán más con sus servicios, por lo que debe ponerse a buscar equipo si quiere seguir en el profesionalismo.

Con respecto a eso, en Deportes en Agricultura hicieron una encuesta sobre lo que será el futuro del ex Colo Colo y un 75% de las personas que respondieron marcaron la opción del retiro y otros porcentajes menores le recomiendan buscar equipo en Chile (13,4%), un último paso por Colo Colo (8,9%) y seguir en el extranjero (2,7%).

Y Cristián Caamaño reconoció que “derechamente le están dando un buen consejo. No es la forma de despedirse del fútbol, él regaló mucha magia pero, que se entienda bien, no es dando lástima, pero esta no es la última imagen que uno quiere tener de Jorge Valdivia".

Pero eso no fue todo, ya que el periodista deportivo disparó que "desgraciadamente, más allá de que él se pueda sentir bien o crea que puede estar en la alta competencia, los números no le juegan a favor. Ni en La Calera el año pasado, ni en Colo Colo en ese paso que estuvo tres meses y apenas jugó 88 minutos".

"Ahora alcanzó a estar cuatro partidos en Necaxa, entonces indudablemente que hay una situación muy particular con él. Antes en México, en Morelia y Mazatlán, entonces desgraciadamente se le ha complicado la carrera estos últimos años a Valdivia y a veces hay que retirarse a tiempo”, complementó.

Tras eso, Patricio Yáñez también dio su opinión al respecto e indicó que “yo pienso que en el fútbol chileno todavía puede tener ese espacio, en consciencia, donde él termine jugando bien, teniendo continuidad y poder despedirse de la mejor manera posible”.

Pero Caamaño nuevamente se incorporó al diálogo para advertir que “recordemos que él estuvo en Unión La Calera el año pasado, o sea, ya tuvo la oportunidad y no marcó diferencia”.

Para cerrar, Yáñez indicó que “por eso yo digo que terminar como está terminando no me gustaría verlo así, o a cualquier otro jugador". Eso sí, deja en claro que "él tiene que querer tener las ganas de terminar una temporada de la mejor manera posible, porque si eso no está en sus planes yo me quedo con lo de Cristián que a lo mejor es dar un paso al costado y dedicarse a las comunicaciones, bien recibido va a estar siempre, así que no hay ningún problema”.