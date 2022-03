Con polémica comienza la Copa Chile en esta jornada, luego que de parte de la organización se determinara que cuatro equipos invitados por ANFA fueran eliminados del torneo por no cumplir con las bases y no tener un estadio habilitado por las autoridades para recibir el encuentro. Aguará, Tricolor de Paine, Dante de Nueva Imperial y Colegio Quillón, quedaron al margen, mientras que explican en detalle cómo se determinó su eliminación del campeonato.

Esta jornada se comienza a disputar la Copa Chile 2022, la que en su primera etapa enfrentará a equipos de la ANFP, de la Segunda División Profesional, contra ANFA, aunque ya originó la primera polémica porque cuatro equipos del fútbol amateur fueron eliminados por no tener un estadio para recibir su encuentro.

Según la organización, los clubes Aguará, Tricolor de Paine, Dante de Nueva Imperial y Colegio Quillón, incumplieron las bases del torneo por no tener un reducto habilitado por las autoridades para jugar como local, decretando el paso a la siguiente ronda de Rodelindo Román, Lautaro de Buin, Deportes Concepción e Iberia, de forma automática.

Desde la ANFP, siguiendo el reglamento, aplicaron el artículo 23, dando el triunfo a los equipos rivales por un marcador de 3-0, decretando la eliminación inmediata de los dueños de casa.

Si bien los clubes buscaron la postergación de los encuentros, recibieron la negativa de parte de la organización, debido a la complejidad de volver a programar porque las fechas están ajustadas a un calendario 2022 que está apretado.

Antecedentes

Desde la organización aseguran que "los equipos amateurs participantes de la Copa Chile EASY 2022 son invitados y designados por ANFA y no por ANFP", además que "independiente de las bases, los clubes participantes ya sabían en qué estadios (propuestos por ellos mismos) iban a jugar desde Febrero. Incluso en Enero muchos de estos clubes ANFA comenzaron a hacer publicaciones confirmando que habían sido invitados al certamen".

Por lo mismo, agregan que una vez que los clubes informaron los estadios donde harían de local, aparecieron algunos que no cumplían con la normativa, por lo que se les envió toda la documentación necesaria para ser presentada el 3 de marzo, todo para revertir la situación: "De los 16 clubes invitados 12 equipos hicieron las gestiones correspondientes y sólo 4 no cumplieron", destacan.

"Es importante recalcar que ANFA siempre fue claro con todos los clubes invitados, y la normativa señalaba que el equipo que no tiene estadio disponible quedaba inmediatamente eliminado. Algunos de estos clubes buscaron reprogramar sus encuentros para tener más tiempo en la búsqueda de los recintos apropiados, pero el calendario de la Copa Chile EASY 2022 hacía imposible cumplir con este requerimiento, ya que la próxima semana entran los equipos de la primera B vs los ganadores de éstas llaves por lo que no habían fechas disponibles", detallan.

El comunicado recibido por los clubes:

Estimados Presidentes: En nombre de la Federación de Fútbol de Chile y, a través de la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, se informa que se da cumplimiento al artículo 23° de las bases de Copa Chile EASY 2022, que señala lo siguiente:

ARTÍCULO 23° Sanción por no disponer de estadio para actuar de local. La obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local. En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3 x 0.

En ese sentido, las Delegaciones Presidenciales y el departamento Estadio Seguro nos han informado hoy (ayer) que los clubes Tricolor Municipal de Paine, Aguará, Colegio Quillón y Deportivo Dante Imperial, no realizaron los trámites respectivos de autorizaciones para su estadios, o no presentaron ante las Delegaciones las solicitudes para contar con dichos permisos. Por lo tanto, no podrán jugar sus encuentros como local en esta primera fase del torneo que organiza la Federación.

Es necesario puntualizar que el pasado 03 de marzo la Federación de Fútbol de Chile, a través de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, informó de manera formal a todos sus clubes participantes, cuál era la documentación correspondiente para obtener dichos permisos, adjuntando todos los formularios e incluso entregando un detallado instructivo para poder obtener las autorizaciones correspondientes, las cuales fueron conseguidas por los restantes 12 clubes que participan de esta edición de la Copa Chile EASY 2022.

En consecuencia, accederán a la siguiente etapa de la Copa Chile los siguientes equipos: Rodelindo FC, Lautaro de Buin, Deportes Iberia y Deportes Concepción, que clasifican a la fase 2 de forma automática.

La Federación de Fútbol de Chile saluda a todos los equipos participantes que comienzan desde mañana (hoy) su participación en uno de los torneos con más tradición de nuestro país, con la certeza de que veremos un gran campeonato, tal como pudimos disfrutar en el 2021.