Con Gonzalo Fierro, un ex Reggina y otro ex Udinese: el galáctico equipo de AC Colina de Kalule Meléndez

La tarde de ayer AC Colina sorprendió a todo el fútbol chileno por el fichaje bombástico de Gonzalo Fierro, quien tiene un acuerdo de palabra con el equipo que milita en la Segunda División.

El equipo dirigido por Rodrigo Kalule Meléndez buscará el ascenso a Primera B cuando la pandemia por el coronavirus se acabe y el fútbol chileno vuelva.

Es por eso que el ex Colo Colo tiene un equipo galáctico para la división, teniendo en consideración los presupuestos y los nombres de algunos de sus jugadores.

El primer es Gonzalo Fierro, quien llega como multicampeón de Colo Colo y que aportará la experiencia necesaria en momentos que sea necesario. Proviene de Deportes Antofagasta.

Felipe Retamal, quien ya estuvo en AC Colina el año pasado, logró su renovación. El jugador hizo las inferiores en Palestino y tuvo un paso por el Reggina de Italia, donde estuvo un par de años.

Felipe Retamal en el Reggina

Otro que tuvo pasos por el país de la bota es Matías Ramírez, quien fue presentado como nuevo refuerzo para este año. Inició su carrera en Palestino, pero fue vendido tempranamente al Udinese, mandándolo a préstamo al Granada.

Matías Ramírez en el Udinese

Para finalizar, Rodrigo Kalule Meléndez también tiene nombres de primera división: Nicolás Higueras llegó como refuerzo tras pasos por Magallanes y Unión Española. Sebastián Toro, campeón con Colo Colo. Gerson Martínez, ex Cacique y heróe de Toulon. Sebastián Valencia, ex jugador del Popular. Matías Bizama, con pasos en Universidad de Chile. Pablo Soto, ex portero de Colo Colo, Deportes Valdivia, etc.

Nombres que resaltan por sobre los demás y que están en una división que cada vez está más olvidada en el fútbol chileno.