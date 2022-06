Algunos dicen que sí es un clásico, otros que no. Por su parte, MisterChip aportó un dato importante al debate: Colo Colo vs Universidad Católica es el quinto duelo más repetido en la historia de la Copa Libertadores.

Las declaraciones de Maximiliano Falcón, quien en abril manifestó que el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica no era un clásico, desencadenaron todo un debate futbolero. Algunos manifestaron que el encuentro entre albos y cruzados sí es clásico, mientras que otros argumentaban que no.

Pero si nos vamos a los números, el duelo toma mucha relevancia. Este miércoles, el estadístico MisterChip compartió una publicación sobre los duelos más repetidos en la historia de la Copa Libertadores y el Colo Colo vs Universidad Católica se tomó el quinto lugar.

El Cacique y el elenco de la Franja se han enfrentado 16 veces en el torneo continental. La última fue el 17 de marzo de 1999, cuando ambos clubes quedaron en el grupo 4. La UC se llevó un triunfo en dicha ocasión: venció a Colo Colo por 3-1 en el Estadio Nacional con goles cruzados de Marco Antonio Figueroa, Marcelo Carracedo y Héctor Tapia.

Nacional vs Peñarol de Uruguay (38 veces), Cerro Porteño vs Olimpia de Paraguay (34 veces), Boca Jrs. vs River Plate de Argentina (28 veces), Independiente vs River de Argentina (19 veces) son los otros duelos que forman parte de la lista.

La razón por la que Colo Colo vs Universidad Católica está entre los más repetidos -y también los demás encuentros solo de clubes de un mismo país- es el antiguo formato de la Copa Libertadores. Hasta el 2000, el torneo continental tenía a dos equipos de dos países en cada grupo.

Aunque hay algo importante a destacar: a diferencia de otros duelos de la lista, en donde los elencos sí se han encontrado en versiones más modernas, Colo Colo y Universidad Católica no han vuelto a enfrentarse en Copa Libertadores desde que cambió el formato.