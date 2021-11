El Campeonato Nacional está que arde, porque la pelea por el título, la clasificación a las copas y la permanencia está muy entretenida, con duelos simultáneos, lo que genera expectación en los hinchas.

La pelea por ser campeón es una de las más interesantes, y el jefe de los árbitros, Javier Castrilli, designó a los jueces que tendrán duras tareas este fin de semana.

Para el encuentro que se jugará en el estadio Monumental entre Colo Colo y Unión Española fue escogido Piero Maza, secundado por Juan Lara en el VAR.

En tanto, para el cotejo de Universidad Católica con Huachipato el encargado de impartir justicia será Felipe González.

Además, Universidad de Chile se jugará un duelo más que vital en su pelea por seguir en Primera, y en su visita a Cobresal en El Salvador el réferi será Cristian Garay.

Los árbitros de todos los partidos