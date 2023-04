Universidad de Chile, tras su histórica goleada ante Chimbarongo por Copa Chile, se vuelve a poner con la mente de pleno en el Campeonato Nacional, donde este fin de semana buscará un triunfo ante Audax Italiano en La Florida para escalar posiciones en la tabla.

Un duelo que, en teoría, no iba a contar con hinchada de la U. Y es que los azules están castigados por la ANFP con tres fechas sin poder llevar a su hinchada en condición de visitante. Esto, tras los incidentes en el Estadio Monumental ante Colo Colo en el Superclásico.

Sin embargo, por un pequeño resquicio, finalmente la hinchada de la U si podrá estar presente en el que, en teoría, será el primer partido en que los azules cumplirán sanción.

Y es que los itálicos unificaron la Galería Norte y Tribuna Andes del Bicentenario y en esas localidades se pondrán a la venta entradas "generales", por lo que los únicos que quedarán excluidos son los que por Rut están tipificados como hinchas azules.

Una pillería que Coke Hevia analizó en conversación con RedGol. El periodista puso el grito en el cielo por la decisión de Audax de utilizar un resquicio para desautorizar la sanción puesta por la ANFP.

"Mi opinión es súper simple: el carerrajismo en el fútbol chileno es tal, que ya los clubes desafían a la autoridad. No estoy diciendo que esté bien o esté mal la decisión de la ANFP, saquemos eso de lado. Desafías a la autoridad", reflexionó Coke.

"A los clubes no les gusta que opinen de afuera, no quieren intervenir la ANFP, no quieren separarse de la Federación y además a la autoridad te la pasas por cualquier parte. Esto es un chiste y sienta un precedente peligroso, porque ¡los dueños de Audax son además dueños de cinco clubes!", finalizó.

Marco Sotomayor se suma a la crítica

Quien también se sumó a la crítica contra Audax, pero también contra la U, fue Marco Sotomayor. El periodista no dejó títere con cabeza e incluso apuntó contra el municipio de Rodolfo Carter.

"Estamos viviendo en un país que perdió el pudor hace varias décadas. No nos puede extrañar nada de nada. En este país pueden ocurrir las sinverguenzuras más grandes del mundo a vista y paciencia de todo el mundo y la autoridad no reacciona, ni la pública ni la privada", destacó.

"Lo de Audax es en concomitancia con la gente de la Universidad de Chile, porque existe una red de protección hacia los barristas de la U. Los dirigentes de la U se encargan de facilitarle el ingreso a los estadios", recalcó.

Y ahí apunto al municipio de La Florida, señalando que "Carter tendría que ir a los matinales y trabajar en seguridad, que es lo que tanto el pontifica en televisión. Evidentemente tendría que tomar medidas profilacticas para prevenir hechos de violencia en el interior del estadio".

"Me imagino que tiene contacto directo con la dirigencia de Audax Italiano y si detecta algún tipo de problemas, el estadio es Municipal. Si quiere puede bajarle la cortina al estadio y decirle a Audax que se lleve este partido para otro lado. Tiene mucho que ver el municipio", cerró.

Vale recordar que Audax Italiano recibirá a la U este domingo 16 de abril a las 15:30 horas. El elenco itálico buscará salir de los puestos de descenso, mientras que la U, de ganar, podría alcanzar la línea de la UC en caso de que estos no consigan un buen resultado ante Colo Colo.