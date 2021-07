Bustíos recuerda el "ahí quedó Brasil" de Vidal: "Esa frase toma dimensión porque no lo decía de la boca para afuera"

Arturo Vidal pasó a la historia con su recordada frase "ahí quedó Brasil", que se despachó el año 2007 en un sudamericano Sub 20 luego de un empate 2-2. Nota que le concedió a Claudio Bustíos, periodista de TNT Sports que en esa época se encontraba en Canal 13.

En la previa del encuentro ante el Scratch por los cuartos de final de la Copa América, el comunicador conversó con La Redgoleta sobre este particular momento, el que asegura tomó más fuerza gracias a la personalidad que demostró la selección chilena con los años.

"En ese partido, corrí el riesgo de perder la credencial. Parecía que el partido terminaba y me metí a la cancha, lo que no se debe hacer. Bueno hoy te la sacan, pero en el 2007 era diferente. En ese momento estaba complicada la situación, porque el árbitro tenía un enredo. Ahí aparece (Daniel) Morón y me dice 'no ha terminado el partido'. Después el oficial Conmebol quería quitarme la credencial, pero le pedí disculpas", comienza recordando.

Luego señala que "en ese momento no valoro lo que dice Vidal, solamente quería la reacción en el momento. Luego cobra dimensión con el tiempo. Por sí sola, la frase lo del 2007 no tiene tanto valor, pero cobra dimensión porque efectivamente esta generación se para de igual a igual con cualquiera. No lo decía de la boca para afuera para quedar bien.

Por lo mismo, para el encuentro de mañana piensa como Massú: nada es imposible. "Este equipo chileno nos da la garantía que va a dar batalla, no dará pena. Es cierto que está la realidad deportiva del paso del tiempo. El 2014, el mejor Chile no le ganó a un peor Brasil, y hoy la actualidad inclina el favoritismo a Brasil. No digo que no se pueda vencer, pues Chile va a competir, pero más allá del resultado nos dejará contentos", sostiene.

Le da mucho valor al retorno de Alexis Sánchez al equipo. "Alexis está feliz con volver, eso ilusiona al hincha. Te da otro tono dentro de esta Selección. Vamos a tener pocas opciones contra los brasileños, por eso hay que jugar de manera inteligente, aunque creo que será de respeto mutuo", añade.

Por último, contó dos anécdotas que ha vivido en su época de reportero de cancha, con los goles que ha gritado de la Rroja. "Dos veces grité un gol. Uno fue en el 7-0 de Chile a México en la Copa Centenario, en ese estadio era como jugar en el Azteca. Era todo verde, pocos chilenos. Nos gritaban puto a cada rato, nos tiraban cervezas. Por eso cuando se hace el 2-0, bajo el micrófono y se lo grité a los mexicanos que estaban atrás, con CTM y todo", reveló con gracia.

Luego indicó que "el otro fue el 2011, en la Copa América. Uruguay anota el primer gol y un reportero gráfico uruguayo me lo grita en la cara. Me lo comí nomás, pero tenía una bufanda y le dije que se la iba a tener que meter en la r... Cuando empata Alexis, se lo grito con todo de vuelta. Termina el partido y se acerca, me dice que le caí bien y que me iba a regalar la bufanda cuando salieran campeones… y fueron campeones. Por suerte yo ya estaba en Chile".