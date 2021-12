El futuro trae esperanza: aplicación de estadísticas sorprende con cinco chilenos entre los once mejores jóvenes de Latinoamérica en 2021

Hace tiempo que el fútbol chileno viene obligando a los clubes a darles participación a los jugadores jóvenes, con la regla del minutaje a los jugadores Sub 21 en el Campeonato Nacional. Algo que al menos esta temporada vio frutos y se vio reflejado en un ranking del sitio y aplicación de estadísticas Sofascore, que midió a todos los futbolistas latinos menores de 23 años.

Con esa lógica, armó el equipo ideal de los jugadores que actúan en Sudamérica, donde aparecen cinco jóvenes valores chilenos que dan esperanza de cara a lo que es el futuro: Marcelino Núñez, Bastián Yáñez, Cristián Zavala, Nicolás Guerra y Byron Nieto son los que destacan.

El caso del jugador de la UC no es extraño, pues no solamente fue figura del tetracampeón sino que además tuvo la oportunidad de debutar con la Roja en las eliminatorias, donde no destiñó y se ganó el respeto de los más experimentados.

Algo similar sucede con el delantero de Unión Española y el reciente fichaje de Colo Colo. Ambos fueron nominados por Martín Lasarte a la gira de la Selección en Norteamérica, donde mostraron aptitudes para poder ser considerados más adelante.

La oncena ideal está formada por Joan Parra (Envigado, Colombia); Byron Nieto (Antofagasta), Adonis Frías (Defensa y Justicia, Argentina), Gastón Ávila (Rosario Central, Argentina), Nelson Cabanillas (Universitario, Perú); Martín Ojeda (Godoy Cruz, Argentina), Jairo Concha (Alianza Lima, Perú), Bastián Yáñez (Unión Española); Marcelino Núñez (Universidad Católica), Nicolás Guerra (Ñublense) y Cristián Zavala (Deportes Melipilla).