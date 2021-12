Un domingo caliente tendrá el Campeonato Nacional, donde uno de los protagonistas es Deportes Melipilla, que se juega un partido gigante ante Huachipato, en la lucha por seguir en Primera.

Los acereros están obligados a ganar, porque por ahora están bajando de forma directa, mientras que los Potros deben sumar para no caer al partido de promoción.

De este encuentro, que se jugará en el estadio CAP desde las 18:00 horas, habló el meta de los melipillanos Nicolás Peranic, quien en el micrófono de RedGol aseguró que el lance será una especie de "guerra".

“Obviamente que va a ser como una guerra, venimos jugando finales desde hace un tiempo, todos los partidos son difíciles, sea con quien sea, y este partido va tener un condimento especial, porque ellos se juegan mucho, pero nosotros igual, porque queremos ganar y no depender de nadie para mantener la categoría", dijo el argentino.

"Además, queremos terminar lo más arriba posible en la tabla, porque eso le da prestigio al club y sería muy bueno por la gran racha de triunfos que obtuvimos al final del torneo", explicó.

Ni ahí con el "hombre del maletín"



Peranic, en tanto, señaló que no le pone mucha atención a los incentivos ni al "hombre del maletín, porque asegura que esa es parte del folclore del fútbol.

"Son todas especulaciones, folclore del fútbol, a mí personalmente nunca me ha pasado recibir algún incentivo, porque todos los jugadores de fútbol cuando están en el campo quieren ganar, lo primero que uno hace en la cancha es defender su camiseta, su prestigio, el futuro de su familia y de uno mismo, entonces por más que se piense que por ejemplo en Cobresal con Unión Española no se juegan nada, no es así, porque los jugadores nos jugamos alguna renovación de contrato o cambiar de equipo. El jugador en la cancha siempre quiere ganar, el tema del maletín es más folclore que otra cosa, o que yo no he tenido la suerte de recibir algo", explicó.

Por último, el arquero de 36 años espera que todo lo que ocurra el domingo sea limpio, y que los equipos que lo merezcan en la cancha se queden en Primera.

"En esta instancia todos los errores se miden con doble lupa, tanto de los jugadores como de los árbitros, ellos también tienen la misma presión que tiene un futbolista en esta clase de partidos, porque los duelos donde se puede salir campeón o se lucha por el descenso no son fáciles para nadie, entonces esperamos que salga todo lo más prolijo posible y que no haya polémicas, que gane el mejor", cerró.