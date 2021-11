En medio de la lucha por la permanencia en Primera División y por no descender de Huachipato, Deportes Melipilla, Universidad de Chile, Curicó Unido, Cobresal y O’Higgins, una nueva polémica encierra al fútbol nacional en los escritorios de la ANFP por una, hasta ahora, supuesta falta reglamentaria de Los Potros.

Tal como informó hace unas semanas RedGol, en la U estaban tranquilos ante la posibilidad del descenso debido a una carta bajo la manga: un incumplimiento a las bases del campeonato de Deportes Melipilla que debían ser corregidas con la resta de puntos. La Red por su parte, informó de una denuncia anónima presentada en Quilín y hoy El Mercurio confirma que Miguel Ángel Valdés, oficial de Cumplimiento de la ANFP, inició una investigación por presuntos doble contratos en Los Potros.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello contó que desde la interna de Quilín le adelantaron que en ningún escenario se ve factible la resta de puntos para Melipilla. La única posibilidad es que el hecho escale en gravedad, lo que implicaría una desafiliación.

“Lo que yo averigüé con gente que sabe, es que hay un tema con la prescripción. Según las bases del campeonato, esto no corre. O sea, no se podría castigar a Melipilla si se comprueba. Y primero que no hay ninguna denuncia. La ANFP tiene que hacer la denuncia al Tribunal y no la ha hecho. Hubo una denuncia anónima a la ANFP, sin papeles ni antecedentes. Salió hablando un ex funcionario de Melipilla, pero de manera errática no se le entendió bien, algo muy complicado”, dijo Guarello.

El periodista agrega: “pero por el reglamento de este campeonato, no podría haber ninguna sanción ni resta de puntos ni nada. En el reglamento de la ANFP, tendría que ser por falsificaron de documentos y ahí tendrían que ver si eso está prescito o no. Y eso todavía no se resuelve en la ANFP: cuándo prescriben estas cosas. La sanción que quedaría, por falsificación de documento, es la desafiliación. No es que le vayan a quitar 8 puntos o los hagan que descender… tendrían que desafiliar a Melipilla. Pero al no haber antecedentes claros, y no ayudó mucho a la causa según me contaron desde dentro del tribunal, las declaraciones que salieron en un programa anoche. Más se cree que están embarrando la cancha para esta fecha final en vez de buscar algo reglamentario, porque la denuncia no existe”.

“A Melipilla no le pueden restar puntos por esto, no hay ninguna posibilidad. Tendrían que desafiliarlo, mandarlo a la Tercera B. Tendría que ser algo muy grande”, reitera el comunicador.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “acá me la aclaran bien: sería por infracción al reglamento de la ANFP por presentación de documentación falsa. La diferencia con Lautaro de Buin es que había sido en el campeonato anterior, esta fresquito. Esto sería del campeonato anterior del anterior. O sea… ¿cuándo prescribe? Está complicado y sería para largo”.