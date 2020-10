Balance del Guarello para el Plebiscito 2020: "Ya está más o menos claro que va a ganar el Apruebo"

Siempre es novedoso ver cómo se desdoblan los personajes del deporte chileno en días de elecciones. Esteban Paredes y Sebastián González, por ejemplo, cumplen funciones como vocal de mesa en esta jornada del Plebiscito 2020.

Y en la radio también hubo duplicidad y en una edición especial de Los Tenores en ADN, Juan Cristóbal Guarello se fijó en los números antes de su balance eleccionario: Voy a decir algo aquí y ahora. Atentos, porque ya está más o menos claro que va a ganar el Apruebo", anunció.

El periodista asegura que el proceso de hoy quedará marcado por el segundo voto, que determina la forma en que se escribirá la nueva carta magna.

"Lo importante es ver qué porcentaje de votos saca Convención Mixta. Porque los votos de Convención Mixta son los votos que va a sacar la Derecha en la elección de constituyentes", subrayó el Tenor.

"Más un 10 a 15 por ciento, porque hay votos como el voto de (Pablo) Longueira", agregó Danilo Díaz.

El mensaje de Guarello va en dirección a las fuerzas de izquierda. "Los que andan hablando de que creen que van a tener el politburó, nooo. No lo cante, no lo grite y no se abrace", advirtió el comunicador.

Guarello también relató su acto de votación. "Tempranito. nueva y media, fila vacía... o sea no había fila. Estaba yo no más y el lápiz. La mesa estaba constituida, había una pesada ahí, pero en general bien", explicó.

El Plebiscito 2020 se ha desarrollado con buenas condiciones de clima y la asistencia a los locales de votación ha sido relevante. Se espera que los resultados comiencen a emanar a partir de las 20:00 horas de hoy.