Este viernes 24 de junio el fútbol chileno estuvo pendiente de un único partido de Copa Chile previo a la maratónica jornada que se vivirá este sábado 25 con siete partidos en disputa, donde San Antonio Unido y Audax Italiano dieron un gran espectáculo.

Los lilas sorprendieron y ganaron por 2-1 en la ida jugada en el Estadio Municipal de La Pintana, por lo que el objetivo ahora era recibir a los audinos en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña para aprovechar la localía y mantener esa ventaja para avanzar a octavos de final, sin embargo Audax salió con todo a buscar la victoria que le prometió a sus hinchas para la vuelta.

Así, en el primer tiempo el equipo dirigido por Juan José Ribera solo se encontró con un gol de Lautaro Palacios en el minuto 21 con el que quedaron 1-0 y dejaron igualada la llave 2-2, y esa fue toda la acción vivida en la primera mitad. Dejando lo mejor y la definición final para el complemento.

Para el segundo tiempo, el SAU volvió a ponerse en ventaja gracias a un gol de Ricardo Matamala en el 65', y tras eso vino la reacción final de los Tanos.

Tres minutos después del gol del SAU que significó el 1-1 de la vuelta y el 3-2 global, en el 68', Lautaro Palacios volvió a escribir su nombre en el marcador y puso a Audax 2-1 arriba y 3-3 en el global, y en menos de cinco minutos más tarde llegó la estocada final.

Más específicamente fueron solo cuatro minutos los que demoró el conjunto itálico, gracias a un gol de Matías Sepúlveda en el 72', en aumentar su ventaja a 3-1 y decretar el 4-3 final con el que cumplieron la promesa que le hicieron a sus hinchas en redes sociales. Tras caer 1-0 en la ida, Audax subió una foto a sus redes sociales asegurando que "el próximo partido lo damos vuelta".

Ahora, Juan José Ribera y sus dirigidos se convirtieron en los segundos clasificados a los octavos de final de la Copa Chile después de que Colo Colo aplastara a Deportes Temuco por 5-1. Eso sí, el cuadro se llenará rápidamente este sábado 25 de junio con una maratónica jornada de partidos.

Siete compromisos se jugarán este sábado por Copa Chile: La Serena vs Universidad de Concepción a las 12:30 horas, cuatro en simultáneo desde las 15:00 horas: Provincial Ovalle vs Unión Española, Barnechea vs Cobresal, Independiente Cauquenes vs Ñublense y Everton vs Magallanes. Después, a las 17:30 horas Universidad Católica recibe a Unión San Felipe y cierran O'Higgins recibiendo a Fernández Vial desde las 20:00 horas.

