El Campeonato Nacional se acabó en la cancha pero se sigue jugando en el escritorio y este jueves puede tener su esperado final. Deportes Melipilla presenta esta tarde su defensa ante la denuncia por dobles contratos, mientras se espera una resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Más allá de lo que pueda pasar en esta jornada, los Potros podrán apelar a la decisión en la Segunda Sala la semana que viene. No obstante, de recibir malas noticias durante las próximas horas, su destino estaría sentenciado.

Ante el escenario de incertidumbre que ronda a Melipilla, en RedGol conversamos con Alejandro Camargo. Una de las piezas claves en la temporada de los Potros responde al teléfono y deja clara su pena por el triste final. "Es lamentable que pasen estas cosas porque no deberían pasar si es cierto".

"Desde un principio la ANFP debería hacer las cosas bien para que no pase esto. Se ve que todo el trabajo que hicimos como futbolistas y personas, en un año desgastante, se ve borroso por esta situación", agregó.

Cuestiona a la ANFP y los clubes denunciantes

Alejandro Camargo está molesto por lo que puede pasar con Melipilla y así lo hace saber. El volante criticó con fuerza que desde el ente rector del fútbol chileno permitieran que un caso como este se tenga que resolver en el final. "En caso de ser cierto todo lo que pasa, la ANFP debía tomar recaudos antes de que participe cada club en la competencia".

Eso sí, el mediocampista toma distancia a la hora de las responsabilidades. "(Estaría) decepcionado más que engañado. Conmigo se han portado bien los dirigentes, no tengo nada que decir. Me han cumplido al pie de la letra, pero estaría decepcionado si fuera verdad lo que están acusando. Hicimos un gran trabajo en todo el año y dejamos cosas de lado, varios compañeros que no vieron a su familia durante un año o más y que se vea manchado por esto es feo, lamentable".

Pero a la hora de hablar de los clubes denunciantes, Camargo le hace honor a su puesto y reparte con todo. "Empezaron a pegar manotazos de ahogado por el hecho de que estaban peleando en la parte baja. Si todo es verdad, también es lamentable lo que hacen los otros clubes, porque habiendo defendido y por defender hagan esto, en última instancia, deja un poco de desear y quiere decir que no confiaron mucho en sus jugadores".

Finalmente el volante aclara que no ha definido su futuro. "No sé todavía. Estamos a la espera de ver qué va pasando, qué clubes van surgiendo, pero por ahora tranquilo en mi casa en Mendoza". Consultado por si seguirá en Melipilla, es categórico: "No, la verdad es que no".

Los Potros esperan que en esta tarde tengan un poco más de claridad sobre su futuro, mientras Curicó Unido, Huachipato y Deportes Copiapó aguardan para conocer a su rival en el partido de promoción, que cada vez se aplaza más y más.