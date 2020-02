Adrián Cuadra explica ausencia en Santiago Wanderers y acusa a directiva: "El único que está quedando mal soy yo "

Sorpresa generó este jueves la situación de Adrián Cuadra y Santiago Wanderers. El mediocampista, que disputó el Preolímpico junto a la Roja, no regresó a los caturros tras el torneo ni ha definido su futuro en el club.

Luego de que Miguel Ramírez señalara que lo está esperando, el propio jugador aclaró lo que está pasando con el club porteño. A través de su cuenta de Instagram, el joven de 22 años explicó el por qué de su ausencia y se lanzó contra la directiva.

"Solo quiero aclarar que siempre he tenido la disponibilidad para renovar y en primera opción siempre estuvo Wanderers. Cuando finiquité, si ellos me hubieran querido, me hubieran ofrecido algo al instante. Pero por el contrario, después paso el tiempo y empezaron a salir compañeros renovados y a mi aún no me hablaban", comenzó explicando.

"Llego mi oferta de renovación el día 20 de diciembre, por 3 años de contrato, a lo cual yo pedí una contra oferta, por la situación que estaba viviendo en la Selección. Luego de eso me llaman diciendo que los dirigentes dieron una información que yo había pedido un salario muy elevado por firmar, cosa que en ningún momento fue cierta y la gente del club lo sabe, a pesar de que ellos inventaran eso no sé con que fin", agregó.

Fue entonces que Cuadra reveló que "tuve que bajar para poder estar en Wanderers, por que eso quería y a la hora de mandar la oferta tuvimos problema con las comisiones, que incluso el profe lo dijo en una rueda de prensa. Eso fue lo que estancó todo, no quedó nada resuelto y estos números los pude alcanzar gracias al profe Jhon Vayadares, ya que el tuvo que hablar con los dirigentes para poder llegar a este número".

Además, el jugador señaló que tuvo conversaciones con Miguel Ramírez. "Me escribe diciendo que va a pasar, que necesitaban saber si contaban conmigo. Le respondí que quería terminar el Preolimpico después ver que pasaría y el profe me respondió con un mensaje de ánimo para tener un buen torneo (...) a la fecha, después de esto no me he comunicado con nadie de la dirigencia de Wanderers y mi representante aún espera que resuelvan el problema de cifras finales".

"Encuentro que el único que está quedando mal soy yo siendo que siempre había tenido la disposición de firmar por el club. No puede ser que yo como jugador aya tenido más interés que la directiva para poder renovar, desde que termine wanderers fue prioridad", sentenció.