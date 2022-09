Justo Álvarez, presidente de la ANFA, aseguró que los tres directores del fútbol amateur pidieron que Universidad Católica fuera eliminada de Copa Chile, algo que los representantes de la ANFP no apoyaron y decidieron reprogramar el juego.

Una controvertida decisión se tomó en la Federación de Fútbol de Chile, al decidir que el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile, se reanude para jugar los 84 minutos que restan, con el marcador 1-0 a favor de los cruzados.

La votación para decidir esto fue 4-3 en el directorio de la Federación, compuesta por cuatro directores de la ANFP (fútbol profesional) y tres de la ANFA (fútbol amateur), por lo que ahora se estudia la fecha para que los equipos salgan a la cancha, esta vez sin público en la tribuna.

En el comunicado emitido desde Quilín, se precisa que "es necesario informar que los tres representantes de ANFA en la sesión del Directorio de la FFCH, señalaron que su postura es de expulsar al club Universidad Católica de la Copa Chile Easy, a raíz de los hechos ocurridos en el enfrentamiento ante Universidad de Chile. Esta moción, de acuerdo a la postura de los representantes ANFA radica en los criterios que siempre han mantenido en el desarrollo de los torneos de fútbol amateur, y en condena a los hechos de violencia".

Así lo ratificó Justo Álvarez, presidente de la ANFA, a la salida de la reunión. "Si no erradicamos estos hechos vandálicos, esto no terminará. Esto no fue unánime, los tres votos de ANFA eran para expulsar a Católica. Por un voto se llegó a la conclusión de reprogramar el partido", se lamentó.

Luego, en Radio Futuro, dio más detalles de cómo se maquinó esta votación. "La postura nuestra era expulsar del torneo a la UC, pero antes de votar ellos cuatro pidieron reunirse. Accedimos a ello, fuimos a la votación y perdimos 4-3", comentó Álvarez, sembrando muchas dudas.

Los voto de la ANFP fueron de Pablo Milad (Presidente), Jorge Yunge (Secretario general ANFP), Alberto Núñez y Gabriel Rebolledo.

Además espera que de una vez por todas "se separe el fútbol profesional de la Federación", para que los estamentos que rigen a este deporte en Chile tengan mayor autonomía.