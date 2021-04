Jürgen Klopp recordó la criminal entrada de Sergio Ramos sobre Mohamed Salah: "Me enfadé mucho, no habría invitado a Ramos a mi cumpleaños"

Comienza la semana de Champions League y en uno de los duelos de Cuartos de Final se enfrentarán el Real Madrid y el Liverpool en el Estadio Alfredo Di Stefano a las 15:00.

Como es lógico, la prensa mundial ha revivido la final del la versión 2018 en Ucrania, donde los merengues levantaron una nueva orejona en un partido que quedó marcado por la lesión de Mohamed Salah a manos del rudo Sergio Ramos.

Jürgen Klopp en conferencia de prensa previo al partido, recordó este episodio y confesó que estuvo muy molesto con el capitán del Real Madrid por su acción violenta.

“Me enfadé mucho por lo ocurrido. No habría invitado a Ramos por mi cumpleaños pero ahora me lo volvería a pensar. No puedo recuperar ese enfado pero ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche”, aseguró el estratega.

Igualmente el entrenador de los Reds asegura que la historia será diferente porque “este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Claro que me acuerdo de ese partido. Lo dije entonces y lo dije ahora: tras la lesión de Salah ellos empezaron a dominar la final, pero ahora nuestro equipo está preparado para este tipo de partidos”.

Para el final, Klopp se refirió al favoritismo del Real Madrid. “Todo el mundo dice que el Madrid es favorito, pues estupendo, no pasa nada. No nos molesta”, cerró.