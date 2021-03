Koeman no pierde las esperanzas: "Remontar esto es complicado, pero no imposible"

El Barcelona tendrá una tarea titánica para seguir con vida en la UEFA Champions League. Los catalanes tendrán que ir por la remontada hasta el Parque de los Príncipes y deberán anotar a lo menos cuatro goles al PSG para clasificar a los cuartos de final.

La misión se ve imposible, pero el Barça sabe de remontadas épicas ante el PSG. En conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador culé, Ronald Koeman, atendió a los medios de comunicación y analizó la revancha en París.

"Ojalá que sean diferentes a las del partido de ida (sensaciones). Siempre hay vida. Depende de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos para complicar la vida del contrario. Depende de nuestra efectividad. Ellos demostraron tener muchísima en el primer partido. Somos un equipo que siempre crea ocasiones. Teniendo óptima efectividad, nada es imposible", señaló el holandés.

Además, el DT cree que la remontada ante el Sevilla le dio un segundo aire al equipo: "Sevilla y Copa nos ha dado confianza, pero no se puede comparar esa remontada de Sevilla con esta. Además, el PSG es un equipo fuerte, que aspira a lo máximo en Champions. Para remontar, necesitamos un partido redondo. El Barça sale a ganar en todos los partidos y ojalá podamos complicarles las cosas".

Koeman también le envió un mensaje alentador a sus jugadores: "Yo no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, hacer nuestro juego y crear ocasiones para marcar. Si jugamos y después del partido tenemos la sensación de haber hecho el máximo, ya veremos el resultado. No vamos a decirnos que no hemos hecho lo máximo, eso sería lo peor que nos podría pasar mañana".

El encuentro entre PSG y Barcelona está programado para este miércoles 10 de marzo a las 17:00 horas en el Parque de los Príncipes. El Barça necesita ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.