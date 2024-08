El puntero Coquimbo Unido tropezó contra Unión Española, como local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el duelo que abrió la fecha 18 del Campeonato Nacional. El final del partido, que terminó con empate 2-2 fue emocionante, con el Pirata desperdiciando un agónico penal que pudo significar el triunfo aurinegro.

Con el resultado, Coquimbo se mantiene como exclusivo puntero, sin embargo Universidad de Chile y Universidad Católica celebran a espera de sus respectivos partidos. La U tiene la opción de recuperar la cima y la UC de tomársela.

Coquimbo ocupa el primer lugar con 35 puntos, seguido de Universidad de Chile (33), la Católica (33) y Colo Colo (32). Triunfos azules y/o cruzados sacara de lo más alto al cuadro de la Cuarta Región.

Y la primera opción será de La Franja, que este sábado 3 de agosto recibe a Palestino en el estadio Santa Laura, desde las 17:30 horas.

La U y la UC pueden alcanzar la punta

Por su parte, Universidad de Chile será local contra Deportes Copiapó el domingo 4 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que Coquimbo Unido venía de perder 3-0 contra Copiapó en la fecha pasada, pero la U también se inclinó contra Audax Italiano (1-0) y los azules no pudieron recuperar el liderato. La Católica y Colo Colo se habían acercado con triunfos por 1-2 y 2-1 respectivamente contra Ñublense y O’Higgins.

Coquimbo le da otra oportunidad a la U para recuperar la punta de la tabla.

Respecto a Colo Colo, el Cacique no podrá jugarse la opción de alcanzar en puntaje a Coquimbo esto debido a que su partido ante Huachipato fue suspendido por los problemas climaticos en la Región del Biobío.

La tabla de posiciones

Programación fecha 18

Viernes 2

Coquimbo Unido 2 – 2 Unión Española

Sábado 3

Everton vs. O’Higgins / 12:30 horas / Estadio Sausalito

Huachipato vs. Colo Colo / SUSPENDIDO / Estadio Huachipato

Universidad Católica vs. Palestino / 17:30 horas / Estadio Santa Laura

Deportes Iquique vs. Unión La Calera / 20:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

Domingo 4

Cobresal vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio El Cobre

Universidad de Chile vs. Deportes Copiapó / 17:30 horas / Estadio Nacional

Audax Italiano vs. Ñublense / 20:00 horas / Estadio El Teniente