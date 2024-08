A veces, pareciera como si todos los equipos del Campeonato Nacional jugaran a favor de Colo Colo. Esta tarde, Universidad Católica tenía la posibilidad de quedarse con la cima del torneo chileno, pero trastabilló.

Palestino, otro de los que podía meterse entre puestos de avanzada, tenía un único plan en mente: amargarle la tarde a los precordilleranos. Para ello, tuvo a favor una revisión del VAR y unos segundos de alegría, antes de que les empataran el partido.

El golazo de Rossel sirvió para no irse con una derrota de local. Pero pocazo le sirve al equipo de Tiago Nunes en cuanto a su avance en la tabla de posiciones. Porque la mesa estaba servida para que la UC fuera el nuevo puntero del torneo.

Pese a ello, también hay matices en cuanto a la igualdad en el Santa Laura. Esto, porque la Universidad Católica se transforma momentáneamente en el sublíder del torneo nacional, aventajando por un punto a la U de Chile.

Tabla apretada

Cabe recordar que la oportunidad para Católica venía dada por el empate de Coquimbo Unido. El cuadro pirata enredó puntos de local ante unión Española y quedó a dos unidades de las universidades.

Católica tenía la primera posibilidad. En caso de victoria, la UC quedaba un punto por encima de los coquimbanos. Además, alcanzaba la cima como exclusivo puntero, a la espera de loq ue pueda hacer la U ante Copiapó en la jornada dominical.

Al no lograrlo, uno de los más favorecidos es Colo Colo. No solamente porque el Cacique consigue, sin jugar, que no se le escapen los rivales con los que pelea arriba. Con un partido menos que el resto (por el duelo suspendido ante Huachipato), los dirigidos por Jorge Almirón tienen un calendario muy exigente y es un regalo del destino el enredo de puntos de sus competidores.

Por el momento, entonces, Coquimbo Unido sigue siendo el exclusivo líder del torneo nacional. Este domingo, sin embargo, eso podría cambiar, si la Universidad de Chile consigue un triunfo ante Copiapó. De ser así, el elenco de Gustavo Álvarez retornará a lo más alto del Campeonato Nacional.

Así va la tabla de posiciones