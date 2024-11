La falta de pruebas contundentes de Universidad de Chile contra el Cacique haría que el Tribunal de Disciplina de la ANFP no siga con el trámite.

A falta de una fecha para el término del Campeonato Nacional 2024 el título entre Colo Colo y Universidad de Chile se sigue jugando fuera de las cancha. Pese a que los albos tienen una ventaja de dos puntos y la primera opción de campeonar, estos todavía no pueden confiarse al tener encima la denuncia de los azules.

La U acusa al Cacique de haber violado el reglamento ante la suspensión de Jorge Almirón, pidiendo que a los albos le quiten los puntos ganados en triunfo sobre Huachipato. Si esto sucede, se dará vuelta la tortilla, quedando los laicos a tiro de cañón para quedarse con el título.

Sin embargo y pese al entusiasmo que puede haber en las huestes azules, esta denuncia bien podría quedar en nada dependiendo de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina de la ANFP durante esta tarde.

Esto lo decimos porque según consignaron en Directv Sports, hay una alta posibilidad de que el caso sea archivado por el tribunal y no se siga con el trámite.

“Esto es algo que se va manejando por las pruebas que se tienen y lo que uno puede capturar de distintos sectores. Lo que me dicen es que, de no llegar nada nuevo, con lo que hay, entiendo que el caso no está contundente”, detalló el periodista Rodrigo López en el mencionado medio.

En ese sentido, el comunicador agregó que “con lo que hay hoy, al menos que mañana (hoy martes) cambien algunas posturas, el caso estaría cerrado ya”.

“La U no tiene pruebas decisivas. Huachipato ya no mandó estas pruebas, esos videos”, añadió Juan Cristóbal Guarello en el panel.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile y Colo Colo?

El próximo partido de los azules será ante Everton este domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Los azules deben ganar y esperar en paralelo un tropiezo de Colo Colo ante Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla para seguir soñando con el título.