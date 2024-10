Colo Colo parecía no encontrar la brújula durante la primera parte contra Palestino, pero hizo unos ajustes y consiguió una remontada que le permitió superar una vez más a la U de Chile en la tabla de posiciones. Los azules se impusieron por 2-1 en el Clásico Universitario.

Y con esos tres puntos, el cuadro colocolino quedó como líder del Campeonato Nacional 2024 a falta de dos partidos para el final. Con dos puntos de ventaja sobre su clásico rival. Pero nada de eso parecía factible durante la primera parte contra el Tino.

De hecho, el cuadro árabe se puso en ventaja con un autogol inexplicable de Brayan Cortés, que no halló cómo controlar el pase de Leonardo Gil y la pelota terminó dentro del arco. Aunque el Indio se redimió con un achique espectacular ante Junior Marabel. De no ser por la falla en la definición del paraguayo, el Tino pudo irse al descanso con cuatro goles a su haber. Y no con dos como ocurrió.

El entrenador de Palestino, Lucas Bovaglio, hizo la radiografía perfecta. “Los cambios que ellos hicieron en el entretiempo ingresaron bien, con una energía distinta a la que tuvieron en el primer tiempo”, expuso el argentino. Se refería a las entradas de Marcos Bolados, el uruguayo Alan Saldivia y el paraguayo Guillermo Paiva.

Marcos Bolados anotó el segundo gol de Colo Colo y recibió una falta dentro del área para el tercer tanto. (Felipe Zanca/Photosport).

Reemplazaron a Cristián Riquelme, Emiliano Amor y Javier Correa, respectivamente. “Nosotros no pudimos repetir la sociedad entre Joe Abrigo y Junior Marabel. Nos empezamos a defender cada vez más cerca de nuestro arco. Cuando la recuperábamos la tirábamos para adelante sin destino fijo, sin buscar un compañero”, explicó Bovaglio.

DT de Palestino explica con peras y manzanas la remontada de Colo Colo que lo hizo superar a la U

La remontada de Colo Colo tuvo su génesis en las modificaciones que hizo Maxi Velázquez, el ayudante de Jorge Almirón, para situarse nuevamente por sobre la U de Chile en la tabla de posiciones. “La pelota volvía muy rápido, seguía el ataque de Colo Colo. Así fue durante varios minutos”, expuso Lucas Bovaglio, el DT que reemplazó a Pablo Vitamina Sánchez en Palestino.

“El rival sostuvo ese envión y lo dio vuelta muy rápido. No pudimos sostener la pelota arriba, eso no nos permitía descansar ni salir. Lamentablemente no pudimos sostener el resultado y la producción del equipo en el primer tiempo, que había sido muy buena”, agregó el otrora defensor de Instituto de Córdoba, entre otros clubes.

Bovaglio planteó que “el sentimiento de bronca por quedarse con las manos vacías en un partido donde en líneas generales se respetó el plan de juego. Ellos metieron tres cambios que entraron bien y generaron algo distinto a lo que mostró Colo Colo en el primer tiempo”.

Lucas Bovaglio en el estadio Municipal de La Cisterna. (Felipe Zanca/Photosport).

“Al estar nosotros cada vez más cerca de tu arco, cualquier mínimo error es una situación muy clara del rival. Nos pasó en los dos goles tener ese pecado de equivocarnos y que nos cueste muchísimo. Por más que intentamos revertir con los cambios, el rival se acomodó mejor, hizo cambios para hacer más duro el mediocampo y no pudimos tener las situaciones de gol que tuvimos en el primer tiempo”, añadió el estratego.

“Ir a copas internacionales es un objetivo que tenemos. Este grupo de jugadores hace un esfuerzo muy grande, incluso hoy, que se quedó sin nada. Seguiremos buscando y peleando hasta el último partido. El próximo es un partido con un rival directo. No es un objetivo sencillo, pero lo vamos a intentar. Confío en que vamos a cumplir por cómo trabaja y se brinda este grupo. Unión Española es un rival difícil, con el cambio de entrenador han evidenciado una mejora”, cerró Bovaglio.

Así quedó Palestino en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Palestino está en el octavo lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 a falta de dos partidos.