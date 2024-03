El Clavito Godoy tiene muy claro que los árbitros pusieron en marcha un nuevo criterio para sancionar a personas en las bancas. De hecho, la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024 terminó con tres directores técnicos expulsados por diversas razones.

Uno fue Jorge Almirón, el entrenador de Colo Colo. También Mario Salas, quien recibió la tarjeta roja directa por reclamar un penal en contra de Ñublense. Y Nelson Tapia, quien recibió ese mismo castigo por parte de Piero Maza en la igualdad entre Audax Italiano y Universidad Católica.

Por este tema, RedGol tomó el teléfono y se contactó con el experimentado director técnico. “Es raro. El técnico aparte de dar instrucciones, muchas veces refuta cobros arbitrales por equivocaciones. Uno está muy cerca de la jugada también“, apuntó el Clavito en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

“Creo que es algo para limpiar la imagen. Los entrenadores deberán tener mucho cuidado: si lo expulsan no puede dirigir el próximo partido. El juez del encuentro tiene toda la autoridad. Pero es una persecución contra los técnicos”, aseguró el otrora centrodelantero de los Tanos, entre tantos otros clubes.

Eso sí, Hernán Godoy dejó una sugerencia para los adiestradores de la máxima categoría del fútbol chileno. “Los entrenadores se pueden reunir y pedir, por intermedio del tribunal, que esto es inadmisible. Tienen derecho a expresión los técnicos”, argumentó.

Clavito Godoy recuerda su enfrentamiento con los árbitros por el criterio

Pese a todo, Hernán Godoy no quiso profundizar demasiado, pues carga una sanción histórica por una reacción desmesurada contra de un árbitro. “Me voy a aguantar un poco. Tengo el récord de ser el entrenador con una sanción más grande. Corrí a insultar y pegarle al árbitro porque nos cobró un penal fuera del área. Me expulsaron”, rememoró.

“Reconocí mi error, mi ofuscación, pero también cómo un árbitro se va a equivocar en cobrar un penal fuera del área. Me tiraron 32 fechas. El fresco de Abel Alonso fue. Perdí un año de contrato con Copiapó, me finiquitaron y me tuve que ir a Puerto Montt”, revivió el adiestrador de 82 años.

Y prosiguió con la historia de su etapa en los Delfines. “Allá no podía sentarme en la banca. Estuve 32 fechas dirigiendo afuera. Después Abel Alonso pedía que no pudiese ni entrenar. Estamos locos“, sentenció el popular Clavito sobre el directivo que fue presidente de la ANFP en dos ciclos distintos.

