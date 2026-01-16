Pronósticos Manchester United vs Manchester City: los Ciudadanos son favoritos en Old Trafford

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester United vs Manchester City, por la fecha 22 de la Premier League.

Este sábado 17 de enero se disputará una nueva edición del derbi de Manchester, en el marco de la fecha 22 de la Premier League. Manchester United atraviesa un momento complejo: suma tres partidos sin ganar en la liga y quedó eliminado de la FA Cup, situación que derivó en la destitución de Rúben Amorim. De este modo, el encuentro marcará el debut del técnico interino Michael Carrick, exmediocampista del club.

El panorama es muy distinto para Manchester City, que llega como favorito a quedarse con los tres puntos en Old Trafford. Los Ciudadanos arrastran una racha de 13 partidos sin perder y vienen de imponerse por 2-0 al Newcastle como visitantes, en la semifinal de ida de la EFL Cup. Además, marchan como escoltas del Arsenal, a seis unidades del líder.

En la antesala del pitazo inicial, nuestro especialista analiza los datos recientes de ambos equipos y presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Manchester United vs Manchester City

Resultado final: Manchester City 1.90 Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki 1.83 Tarjetas de Manchester United: Menos de 1.5 2.10

Manchester City llega como amplio favorito al derbi

Manchester City llega como el gran favorito para adueñarse del derbi. Los dirigidos por Pep Guardiola ostentan un impresionante invicto de 13 partidos y encadenan dos victorias consecutivas que los mantienen cerca de Arsenal, en la cima de la liga.

La otra cara de la moneda es Manchester United, que atraviesa una crisis profunda: afrontará este duelo con un técnico interino al mando y una racha negativa de cuatro encuentros sin ganar. Tras sumar tres empates y sufrir una dolorosa eliminación en la FA Cup, los Red Devils llegan golpeados y con la urgencia de reaccionar en el escenario más difícil.

Resultado final: Manchester City – 1.90 en bet365

Rayan Cherki, decisivo en los momentos clave

Rayan Cherki necesitó apenas 14 minutos para marcar ante el Newcastle United en la semifinal de ida de la EFL Cup. En su presentación anterior ya había sido determinante, al aportar dos asistencias en la goleada frente al Exeter City.

El mediapunta francés suma seis goles y nueve asistencias en 24 apariciones durante la presente temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki – 1.83 en bet365

Los números disciplinarios y de córners del United y el City

Manchester United es el equipo con menos tarjetas amarillas en la actual Premier League, con un total de 28. En sus 21 presentaciones, los Red Devils nunca recibieron tres o más cartulinas en un mismo partido.

Por su parte, el Manchester City es uno de los equipos con mayor promedio de córners a favor por encuentro, con 5,67. Sin embargo, ese registro disminuye cuando actúa como visitante: fuera del Etihad Stadium, el conjunto de Pep Guardiola promedia 3,9 saques de esquina cada 90 minutos. De hecho, en nueve de sus 10 partidos fuera de casa ejecutó menos de siete córners.

Tarjetas de Manchester United: Menos de 2.5 + Tiros de esquina de Manchester City: Menos de 6.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Manchester United vs Manchester City

Historial de Manchester United vs Manchester City: últimos partidos