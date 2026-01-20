Comienza la temporada 2026: ¿Quiénes son los favoritos en la Supercopa de Chile según las apuestas?

La Supercopa de Chile estrenará formato esta temporada, con cuatro equipos en la lucha por el título. Revisa las cuotas y los principales candidatos.

Los campeones y subcampeones de las dos principales competencias del fútbol chileno darán inicio a la temporada 2026 con la disputa de la Supercopa de Chile, que este año se jugará bajo un nuevo formato. En las semifinales, Coquimbo Unido, ganador del Campeonato Nacional, enfrentará a Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile, mientras que Huachipato, campeón del certamen copero, se medirá con Universidad Católica, segundo en la liga.

A partir del rendimiento reciente, los antecedentes entre los equipos y el historial de títulos, repasamos las cuotas y los principales favoritos para levantar el trofeo de la Supercopa de Chile según las apuestas.

Los favoritos a clasificar a la final de la Supercopa de Chile

Huachipato 2.50 Universidad Católica 1.50 Coquimbo Unido 1.44 Deportes Limache 2.62

Universidad Católica vs Huachipato: la UC se impone en las apuestas

Universidad Católica es favorito para vencer a Huachipato en la primera semifinal. Cerró la liga en mejor forma, con 10 triunfos en sus últimos 12 partidos, lo que le permitió finalizar en el segundo puesto del Campeonato Nacional. Además, acumula cinco enfrentamientos consecutivos sin derrotas frente al elenco acerero.

La UC se apoya en ese respaldo histórico para pelear por el título y lo hace con un aval adicional: es el único de los cuatro participantes que sabe lo que es levantar este trofeo. Lo consiguió en las ediciones de 2016, 2019, 2020 y 2021, y fue subcampeón en 2017 y 2022.

A ello se suma un mercado de pases ambicioso por parte del conjunto dirigido por Daniel Garnero, que se reforzó con nombres de jerarquía para competir en todos los frentes: Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato), Justo Giani (Aldosivi, Argentina) y Juan Ignacio Díaz (O’Higgins).

Clasificará: Universidad Católica – 1.50 en bet365

Coquimbo Unido vs Deportes Limache: el campeón es favorito en la semifinal

Coquimbo Unido conquistó la liga tras una racha histórica que alcanzó registros comparables a los del Ballet Azul de los años 60. Parte como favorito para comenzar la temporada con el pie derecho, ya que lidera las cuotas en la semifinal frente a Deportes Limache.

El conjunto aurinegro atraviesa un gran momento, con 15 partidos consecutivos sin derrotas, y curiosamente la última caída fue justamente ante los Cerveceros. El historial reciente entre ambos está equilibrado: el Pirata se impuso en los dos encuentros de liga, mientras que el Tomate Mecánico ganó con autoridad los dos cruces por copa.

Será la primera participación de ambos equipos en la Supercopa de Chile.

Clasificará: Coquimbo Unido – 1.44 en bet365

