You 3 | ¿Quién es Natalie y qué pasa con ella en la serie protagonizada por Penn Badgley?

La serie de drama de Netflix, YOU, sobre el psicópata Joe, caracterizado por Penn Badgley regresó a la pantalla con una nueva entrega que sorprenderá a los seguidores por el nuevo giro que toma la trama.

Recordemos que durante las temporadas anteriores de la serie Joe se ha obsesionado con distintas personas que han tenido un trágico final a manos del villano. Sin embargo, está nueva temporada trajo un vuelco inesperado.

Si no has visto la serie te recomendamos no seguir leyendo.SPOILERS A CONTINUACIÓN.

El malvado Joe está en una nueva etapa de su vida en donde intenta llevar una vida normal, olvidando sus crímenes por el bien de su hijo Henry. Sin embargo, el personaje de Penn Badgley se ve sobrepasado por la paternidad y siente que no puede conectar con su bebé. Love (Victoria Pedreti) pasa por un momento parecido al de su esposo, pero los problemas aumentan cuando conocen a su nueva vecina.

Natalie (Michaela McManus), es el nuevo personaje que se suma a la serie y cuyo peor error será cruzarse en la vida de la peligrosa pareja. La actriz se hizo conocida por su participación en series como One Tree Hill y la Ley y Orden UVE

¿Quién es la nueva obsesión de Joe?

La nueva entrega sorprendió a todos cuando al finalizar el primer capítulo, la supuesta nueva obsesión de Joe termina muerta a manos de Love.

Durante los primeros episodios descubrimos más sobre la vida de la corredora de propiedades, que esta casada con un emprendedor tecnológico llamado Matthew y tiene un hijastro. Cuando Joe la ve, instantáneamente se siente atraído por ella y comienza a acecharla.

Lo que inicialmente parece unilateral por parte de Joe se vuelve correspondido cuando Natalie invita a Joe a su casa a tomar una copa. Ella coquetea con Joe, comparten un beso apasionado, pero Joe se detiene y decide volver a su casa. Mintiéndole a Love diciéndole que solo tomaron una copa.

Más adelante en el episodio, Love y Natalie tienen una conversación, y Natalie le miente a Love y le dice que aún no ha tenido a Joe o Love en su casa. Love acusa a Joe de engañarla y a pesar de que Joe lo niega, Love no puede dejarlo pasar, especialmente después de que descubre que Joe ha estado guardando cosas de Natalie como recuerdos.

Debido a esto, Love, quien es igual de peligrosa que Joe, cede a sus instintos y mata a Natalie, para evitar que Joe se obsesione y su familia se desmorone. Sin embargo, ese hecho es el que trae el declive definitivo entre ambos.