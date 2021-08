What If...? | ¿Quiénes son los actores que le dan su voz a los personajes de la serie?

Este miércoles 11 de agosto se estrena en Disney Plus la cuarta serie de Marvel y la primera animada, "What If...?".

La producción, dirigida por Bryan Andrews, será la sucesora de “Loki” en la plataforma de streaming y explorará lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ocurrieran de forma distinta.

El primer capítulo, por ejemplo, presenta a Peggy Carter tomando el suero de súper soldado en lugar de Steve Rogers.

What If...?. tendrá un estilo de animación sombreado plano, con imágenes basadas en los personajes de las películas, cuyos actores intérpretes además darán voz a los personajes.



¿Qué actores dan voz a los personajes de What If...?

Desde un principio, el plan de Marvel para la serie era que los actores que interpretan a los personajes en las películas del UCM repitan sus papeles en la serie. Y así es exactamente cómo ocurrirá.

Como personaje principal se encuentra Uatu el Vigilante, interpretado por Jeffrey Wright, quien narra la serie. Uatu es miembro de la raza de los Vigilantes extraterrestres que observa el multiverso y ocasionalmente interviene con los eventos en él.

Revisa la lista completa de personajes a continuación.

Actor o actriz que da la voz Personajes Hayley Atwell Peggy Carter Chadwick Boseman T'Challa/Star-Lord Josh Brolin Thanos Dominic Cooper Howard Stark David Dastmalchian Kurt Michael Douglas Hank Pym Karen Gillan Nebula Jeff Goldblum Gran Maestro Frank Grillo Brock Rumlow Sean Gunn Kraglin Obfonteri Chris Hemsworth Thor Tom Hiddleston Loki Jaimie Alexander Sif Danai Gurira Okoye Djimon Hounsou Korath el Perseguidor Samuel L. Jackson Nick Fury Cobie Smulders Maria Hill Toby Jones Arnim Zola Michael B. Jordan Killmonger Neal McDonough Dum Dum Dugan Natalie Portman Jane Foster Jeremy Renner Clint Barton Michael Rooker Yondu Udonta Paul Rudd Scott Lang Evangeline Lilly Hope Van Dyne Mark Ruffalo Bruce Banner Sebastian Stan Bucky Barnes Emily VanCamp Sharon Carter Chris Sullivan Taserface Stanley Tucci Abraham Erskine Taika Waititi Korg Andy Serkis Ulysses Klaue Angela Bassett Angela Bassett Benedict Cumberbatch Doctor Strange Benicio Del Toro The Collector Benedict Wong Wong Bradley Whitford John Flynn Carrie Coon Proxima Midnight Clancy Brown Clancy Brown Clark Gregg Clark Gregg Don Cheadle War Machine Georges St-Pierre Batroc Jeremy Renner Hawkeye John Kani T’Chaka Jon Favreau Happy Hogan Kat Dennings Darcy Lewis Kurt Russell Ego Leslie Bibb Christine Everheart Ophelia Lovibond Carina Paul Bettany Vision Rachel House Topaz Rachel McAdams Christine Palmer Seth Green Seth Green Tilda Swinton Tilda Swinton Tom Vaughan-Lawlor Ebony Maw

También aparecerán en la serie, pero con las voces de otros actores de doblaje, Tony Stark/Iron Man, Steve Rogers/Capitán América, Taneleer Tivan/El Coleccionista, Dr. Stephen Strange, Carol Danvers/Capitana Marvel, Howard el pato, Peter Parker/Spider-Man, la Ancestral, Ego, Visión, Ultron, Natasha Romanoff/Black Widow, Gamora, Drax, Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, Ramonda y Shuri.