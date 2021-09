Venom 2: Let There Be Carnage | ¿Cuándo se estrena la nueva película de Sony con Tom Hardy?

Toda luz debe tener su sombra, concepto que está muy marcado en el mundo de los superhéroes. Spider-Man, por ejemplo, tiene a Venom; icónico villano del universo del hombre araña, que hizo su aparición en la pantalla grande en Spider-Man 3, luchando contra Tobey Maguire.

Sony y Marvel están armando el círculo completo de Spidey en la nueva fase del Universo Cinematográfico del aclamado estudio. Spider-Man: No Way Home es la próxima cinta protagonizada por Tom Holland, que marca un nuevo comienzo para el novel hombre araña, ahora sin su máximo mentor: Iron Man (Robert Downey Jr.).

Ahora, Venom 2: Let There Be Carnage continúa las acciones realizadas en Venom (2018), con Tom Hardy a la cabeza del villano. Tal cual se vio en la escena post-créditos de la primera cinta, se suma a la franquicia de simbiontes el actor Woody Harrelson como Carnage.

La película ha debido retrasarse en varias oportunidades debido a la crisis sanitaria del Coronavirus. Inicialmente se programó para el 2 de octubre de 2020, luego para el 25 de julio de 2021, seguidamente se reprogramó para el 17 de septiembre y luego al 24 del mismo mes.



¿Cuándo se estrena Venom 2: Let There Be Carnage?



El estreno mundial está previsto para el día 15 de octubre. En Chile, los cines la tendrán disponible el día 14 de octubre.