La participante de MasterChef Celebrity Tutú Vidaurre vivió una complicada situación en el último capítulo de la competencia de Canal 13 en donde el reto consistía en cocinar pirañas.

En el espacio los participantes debían preparar un plato en torno al pez luego de cazarlos, lo que afectó visiblemente a la actriz, quien lo señaló en el confesionario del programa.

"No sé si tendrán videos de mi cara, pero se me descompuso la cara, quería llorar ahí mismo. Lo único que estaba esperando es que dijeran que eran de muestra y que nosotros no lo íbamos a pescar, pero cuando traen una red... yo dije 'bueno, yo no voy a ver esto'".

"No voy a presenciar esto así que me fui y abandoné el programa”.

Tras su renuncia, la intérprete reveló que fueron a conversar con ella y hacerla regresar a la competencia.

“Me fueron a buscar y me explicaron que era una demostración, así que volví, pero la pasé muy mal”, expresó la joven.