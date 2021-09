Rick and Morty | ¿Qué significan los adelantos live-action con Christopher Lloyd y Jaeden Martell?

rick and morty

rick and morty

Para nadie es desconocido que “Rick and Morty” tiene una fuerte influencia de “Back to the Future”. La relación del científico y su nieto, recuerda de manera casi fidedigna al Doc Emmett Brown y Marty McFly (Christopher Lloyd y Michael J. Fox).

En esa línea, el entrañable científico de la saga de ciencia ficción también reconoce esta inspiración (y parodia) y ha participado en sendos teaser encarnando a Rick, su alter ego; para promocionar la última temporada de la serie de Adult Swim. Quien mejor que el parodiado para parodiar la parodia.

Ahora bien, para mala fortuna de los seguidores de la serie, todavía no se ve cercano un capítulo donde Lloyd interprete a Rick. En tanto, Jaeden Martell (IT) personifica a Morty en estas cápsulas de pocos segundos. De igual forma, pese a no haber nada confirmado, tampoco se puede descartar la participación de ambos personajes en un episodio estilo live-action, considerando el multiverso dentro de la historia.

Ambos actores dan vida a sus personajes en el marco de una versión alternativa del universo de Rick and Morty (como es costumbre en la serie), específicamente en la dimensión C-132.



¿Dónde ver la temporada 5 de Rick and Morty?



La última temporada de la serie de ficción está disponible en HBO Max, junto a todos los demás episodios.