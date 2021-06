HBO Max | Precio, planes, series y películas para ver: Todo lo que necesitas saber del servicio de streaming

Llegó el tan anunciado momento: finalmente este martes 29 de junio el servicio de streaming HBO Max llegó a Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica, tras una larga espera.

De hecho, la plataforma estará disponible en 38 territorios de América Latina y el Caribe, con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

Además, la plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina.

Para los interesados en suscribirse, la plataforma ofrecerá dos planes de acceso, a partir de US$3 al mes; con los precios variando por país de acuerdo al cambio de cada moneda.

Los usuarios pueden acceder a HBO Max directamente a través de HBOMax.com utilizando cualquiera de los siguientes navegadores de internet: Firefox, Chrome, Safari (para usuarios de Mac) y Edge (para usuarios de Windows).

También se puede acceder a la plataforma a través de una variedad de dispositivos compatibles que incluyen: Android TV, teléfonos y tabletas Android (OS 5+ o posterior), Chromecast y dispositivos integrados con Chromecast; iPhone, iPad, Apple TV 4K y Apple TV HD; Smart TV de LG (web OS 3.5 o posterior); Dispositivos Roku y modelos de TV Roku (OS 10+); Smart TV de Samsung (modelos 2016 y posteriores); y Xbox One y Xbox Series X | S.

HBO Max: ¿Cuánto costará el servicio de streaming en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México?

El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada.

Entre las cortesías contempladas por la firma está el hecho de que las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta del 30%.

Para los menos convencidos, habrá un período de prueba de 7 días junto con una zona de degustación, donde los usuarios podrán disfrutar capítulos de algunas de las series y documentales del catálogo sin costo.

A esto se suma que la plataforma debutó con una súper oferta con 50% de descuento permanente mientras el usuario mantenga su suscripción mensual, beneficio que estará disponible hasta el 31 de julio. Así, el plan móvil en estos momentos tiene un costo de 2.450 pesos chilenos y el estándar de 3.450 pesos chilenos.

En condiciones normales, en Chile, el precio mensual de HBO Max para perfil móvil será de $4.900 (tasas de impuestos incluidas), mientras que en estándar, costará $6.900.

Los interesados en contratar este servicio por tres meses, el valor por mes será de $4.500 móvil y $6.300 estándar. En tanto que la suscripción anual (equivalente a 12 meses), tendrá un valor de $3.492 mensual en el perfil móvil, y $4.908 en perfil estándar.

¿Qué pasa con el resto de los países? Aquí hay nociones para los principales territorios de la región:

HBO Max: ¿Qué películas estarán disponibles en el servicio de streaming?



Gracias a esto se podrán ver títulos como el musical de Lin-Manuel Miranda EN EL BARRIO, SPACE JAM: UNA NUEVA ERA, protagonizada por LeBron James; EL ESCUADRÓN SUICIDA, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; DUNE, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas.

También estarán disponibles películas recientes como TOM Y JERRY, MORTAL KOMBAT, la premiada JUDAS Y EL MESÍAS NEGRO y GODZILLA VS. KONG.

A esos contenidos se sumarán populares franquicias como HARRY POTTER y las trilogías completas de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS y MATRIX, clásicos del cine como EL MAGO DE OZ, CASABLANCA y CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

Además, incluirá en su catálogo las producciones del universo DC a sus fans con títulos como LA LIGA DE LA JUSTICIA de ZACK SNYDER, MUJER MARAVILLA 1984, GUASÓN, SUPERMAN & LOIS y DOOM PATROL, entre otros.

HBO Max: ¿Qué series estarán disponibles en el servicio de streaming?



En materia de icónicos títulos televisivos, aparecen como destacados: FRIENDS, THE BIG BANG THEORY y series originales de HBO como LOS SOPRANO, GAME OF THRONES y SEX AND THE CITY.

Como si eso fuera poco, también existirán los estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco THE FLIGHT ATTENDANT, un drama juvenil GENERA+ION; una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, RAISED BY WOLVES, y nuevos realities y documentales como SELENA + CHEF, el concurso de baile LEGENDARY y la docuserie de NICKI MINAJ.

También nuevos contenidos como el FRIENDS REUNION SPECIAL, el siguiente capítulo de SEX AND THE CITY en AND JUST LIKE THAT..., y el reboot de GOSSIP GIRL.

HBO Max: ¿Qué producciones latinoamericanas estarán disponibles en el servicio de streaming?



HBO Max ofrecerá de manera exclusiva títulos originales locales producidos en la región como POP DIVAS, competición por la corona del género pop presentada por Pabllo Vittar y Luísa Sonza.

También, la serie documental PCC PODER SECRETO, el show de astrología presentado por Giovanna Ewbank, JORNADA ASTRAL; una competencia de los mejores estilistas en THE CUT, LAS BRAVAS una serie mexicana sobre fútbol femenino que cuenta con guionistas como José Javier Reguilón, Luis Gamboa, Paula Rendón y Helen Santiago.

Además, estará AMARRES, una comedia con mucho melodrama protagonizado por Gabriela de la Garza, la comedia de acción BÚNKER, entre otros títulos.

HBO Max: ¿Qué producciones internacionales estarán disponibles en el servicio de streaming?



HBO Max contará un catálogo curado de todo el mundo con series como el drama escandinavo BEARTOWN, desde España la serie de terror del director Alex de la Iglesia, 30 MONEDAS y la esperada biopic de la vida de Cristina Ortiz en VENENO.

Otra propuesta será la serie italiana GOMORRA, el drama israeli VALLEY OF TEARS y melodramas turcos como BABIL y la serie de un joven con habilidades especiales en DOCTOR MILAGRO.

HBO Max: ¿Qué producciones familiares e infantiles estarán disponibles en el servicio de streaming?

Para los más chicos, HBO Max tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network.

Esto incluye contenido como HORA DE AVENTURA: TIERRAS LEJANAS, LOS JÓVENES TITANES EN ACCIÓN, SCOOBY DOO, PAW PATROL: PATRULLA DE CACHORROS, SUSTOS OCULTOS DE FRANKELDA, EL INCREÍBLE MUNDO DE GUMBALL, BEN 10, LAS CHICAS SUPERPODEROSAS y LOONEY TUNES CARTOONS, entre muchas más.

HBO Max: ¿Qué pasará con las suscripciones a paquetes HBO por TV cable y de HBO Go



Quienes tengan suscripción lineal a HBO a través de los socios de distribución participantes como Claro Video (México), Claro (Brasil), Claro (Latam), Oi (Brasil), Tim (Brasil), TotalPlay (México), VIVO (Brasil), VTR (Chile), tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional.

Mientras que en las próximas semanas se seguirán anunciando otros socios de distribución que ofrecerán HBO Max.

HBO Max será accesible a través de diversos dispositivos como smartphones, tablets, televisores inteligentes, dispositivos de streaming compatibles y, por supuesto, en HBOMax.com.

En tanto, los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max. A partir del lanzamiento de HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe quedará deshabitado.

HBO Max: ¿En qué países de Latinoamérica y el Caribe estará disponible el servicio de streaming de WarnerMedia?



Según se informó a través de los responsables de la plataforma, estos son los territorios en que los usuarios podrán acceder a HBO Max:

Anguilla

Antigua

Argentina

Aruba

Islas Vírgenes Británicas

Bahamas

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Islas Cayman

Chile

Colombia

Costa Rica

Curacao

Dominica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Grenada, Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Montserrat

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

St. Kitts and Nevis

St. Lucia

St. Vincent

Surinam

Trinidad & Tobago

Turks and Caicos

Uruguay

Venezuela