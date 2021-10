Estrenos de la semana | ¿Qué películas y series se estrenan en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y Star+?

La llegada del décimo mes del año hace que empecemos a ver el final del 2021, marcado nuevamente por la pandemia, cada vez más cerca. A pesar de la ansiedad que esto pueda generar en algunas personas, todavía quedan tres por disfrutar, especialmente ahora que ya no existe Estado de Excepción ni toque de queda.

Octubre, que se destaca por ser el mes del terror, tiene hartas sorpresas preparadas en cuanto a nuevos estrenos de películas y series en las diferentes plataformas de streaming.

Por supuesto la semana que recién comienza no se queda atrás. Es por eso que en Redgol decidimos armar una lista con los mejores estrenos de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Star+ para la semana del 4 al 10 de octubre.

¿Cuáles son los estrenos del streaming para esta semana?

Amazon Prime Video

- Mr. Robot – Temporada 5: 4 de octubre

- Joker: 7 de octubre

- Justin Bieber: Our World: 8 de octubre

- Madres: 8 de octubre

- The manor: 8 de octubre

- El exorcismo de Carmen Farías: 8 de octubre

- No me Echen ese Muerto: 8 de octubre

- Pan y Circo – Nuevo episodio de la temporada 2: 8 de octubre

- Black as Night: 8 de octubre

Netflix

- On My Block (cuarta temporada): 4 de octubre.

- Escapa del Undertaker: 5 de octubre.

- Rush Pasión y gloria: 5 de octubre.

- La venganza de las Juanas: 6 de octubre.

- Amor a primera bestia (segunda temporada): 7 de octubre.

- Aun así: 7 de octubre.

- Mi hermano, mi hermana: 8 de octubre.

- Venom: 9 de octubre.

Star+

- Grey’s Anatomy – Temporada 17: 6 de octubre

- Station 19 – Temporada 3: 6 de octubre

- Angel – Serie completa: 6 de octubre

- Mr. Inbetween – Temporada 3: 6 de octubre

- Cake – Temporada 4: 6 de octubre

- El Secreto de Sus Ojos: 8 de octubre

- The 7th Voyage Of Sinbad: 8 de octubre

- Breathe In: 8 de octubre

- Truman: 8 de octubre

- Far from the Madding Crowd: 8 de octubre

- Vox Lux: 8 de octubre

- Sorry to Bother You: 8 de octubre

- Sitiados – Temporada 1: 8 de octubre

- Juan Gabriel: Hasta que te conocí: 8 de octubre

Disney+

- Entre las estrellas: 6 de octubre

- Asombrosamente (serie) 7 Temporada 2: 6 de octubre

- The Lodge: Música y secretos (serie) / Temporadas 1 y 2: 6 de octubre

- Rayos X de la Tierra (serie) / Temporada 1: 6 de octubre

- Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada: 8 de octubre

- Alvin y las ardillas 2: 8 de octubre

- Lost on Everest: 8 de octubre