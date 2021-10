Hoy se renueva el catálogo de Amazon Prime Video. La plataforma de streaming llega con nuevas series y películas en octubre.

Este mes destacan estrenos como la ganadora de Oscar, Joker, la serie médica Grey’s Anatomy, la temporada 5 de Mr. Robot, el debut de la serie de la leyenda del fútbol, Maradona: Sueño Bendito y el documental del cantante canadiense Justin Bieber.

Revisa a continuación la lista completa de películas y series que se estrenan en octubre en Amazon Prime Video.



¿Qué se estrena en Amazon Prime Video en octubre?

- Matando Cabos 2 (1 de octubre)

- Do, Re & Mi – Halloween Harmony – Serie (1 de octubre)

- Black As Night (1 de octubre)

- My Name Is Pauli Murray (1 de octubre)

- Limitless (1 de octubre)

- Madres. Amor y Vida – Temporada 3 (1 de octubre)

- Bingo Hell (1 de octubre)

- Minari (1 de octubre)

- El Jilguero (1 de octubre)

- Grey’s Anatomy - Temporada 17 (1 de octubre)

- Mr. Robot – Temporada 5 (4 de octubre)

- Joker (7 de octubre)

- Justin Bieber: Our World (8 de octubre)

- Madres (8 de octubre)

- The manor (8 de octubre)

- El exorcismo de Carmen Farías (8 de octubre)

- No me Echen ese Muerto (8 de octubre)

- No me echen ese muerto (8 de octubre)

- Pan y Circo – Nuevo episodio de la temporada 2 (8 de octubre)

- Black as Night (8 de octubre)

- Sé lo que Hicieron el Verano Pasado – Temporada 1 (15 de octubre)

- Demonic (15 de octubre)

- El Mesero (17 de octubre)

- Werewolves Within (22 de octubre)

- Young Sheldon - Temporada 4 (22 de octubre)

- This Is Us - Temporada 5 (28 de octubre)

- Maradona: Sueño Bendito – Temporada 1 (29 de octubre)

- Fairfax – Serie (29 de octubre)