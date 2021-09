Pamela Díaz y su crítica a TVN tras el fin de las grabaciones de Mochileros: "No me sabe valorar"

La animadora y modelo Pamela Díaz se refirió al fin del programa que conduce en TVN Mochileros, el cual acaba de emitir su cuarto capítulo, que contó con la participación de su pareja, el animador de CHV, Jean Philippe Cretton.

En el programa Me Late Prime, la comunicadora habló sobre el término de las grabaciones de su espacio.

"Este sábado (4 de septiembre) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo... y se terminaron las grabaciones", comenzó señalando La Fiera.

"Yo creo que TVN no me sabe valorar. Hoy me despedí, pero de nadie porque no conozco a nadie, agregó.

"El canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 o 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?", señaló bromeando.

Asimismo en el espacio hablaron sobre la edición del programa, comentando que encontraban que estaba lento. “El programa está editado de una forma que yo no la entiendo", indicó Díaz, añadiendo que “la gente de TVN es muy terca, su línea editorial no va con la mía”.

Al espacio aún le quedan 8 capítulos por emitir según señaló la conductora.