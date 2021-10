La modelo Pamela Díaz se refirió nuevamente a su salida de TVN, pero esta vez en buenos términos tras revelar que le pagaron por su programa Mochileros, el cual fue cancelado tras solo cuatro capítulos al aire.

En el programa que integra en TV+, Me Late, La fiera señaló: “El paso que tuve en TVN fue un aprendizaje enorme. Ha sido uno de mis mejores momentos en televisión y a los ejecutivos de verdad se los agradezco, de todo corazón, todo el cariño que me han dado”, expresó.

Luego señaló que le pagaron por los capítulos emitidos y que espera llegar a un buen acuerdo para los capítulos restantes, sorprendiendo a sus compañeros de espacio Andrés Caniulef, Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida.

Recordemos que hace algunos días la panelista de “Me Late” conversó con Tiempox y se refirió a su salida de TVN sobre la cancelación de su programa. "Ellos lo tomaron como una forma que los estaba ninguneando", asimismo, añadió que "TVN no me ha dado ningún tipo de explicación", para luego agregar: "Los ejecutivos cambiarán el día de mañana y quizás tendré otra posibilidad de ingresar a TVN, aunque no me quita el sueño, yo voy a trabajar siempre, en cualquier lado", comentó.