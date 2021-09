Por culpa del Joker, la ira de Superman está completamente desatada en el primer trailer de Injustice, una nueva película animada inspirada por los personajes de DC Comics y desarrollada por Warner Bros. Animation.

Se trata de una producción inspirada por el videojuego Injustice: Gods Among Us, de NetherRealm Studios, y la novela gráfica Injustice: Gods Among Us: Year One, de Tom Taylor.

La historia se ambienta en una realidad alternativa en la que las maquinaciones del Joker conducen a la muerte de Lois Lane y la destrucción total de Metropolis.

Superman, habiendo perdido a su esposa y a su hijo no nato, decide tomar el control del mundo por su propio bien. Es entonces que Batman lidera una rebelión para liberar a la Tierra del control autoritario de Clark.

El elenco de voces cuenta con Justin Hartley (Smallville, This is Us) as Superman, Anson Mount (Star Trek Discovery, Hell on Wheels) as Batman, Gillian Jacobs (Community) as Harley Quinn, Kevin Pollak (The Usual Suspects) as Joker and Jonathan Kent, and Janet Varney (The Legend of Korra, Stan Against Evil) as Wonder Woman.

Injustice debutará el próximo 19 de octubre, y estará disponible en formatos 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-ray y en Digital.