Uno de los personajes más queridos de toda la saga de Grey's Anatomy está a punto de hacer su esperado regreso a la serie.

Kate Walsh regresa como la Dra. Addison Montgomery por numerosos capítulos de la temporada 18 y ABC compartió el primer avance de su retorno a Seattle.

Montgomery regresa a el Grey Sloan Memorial Hospital tras diez temporadas de ausencias. La última participación que la actriz tuvo en la serie médica fue en el capítulo IF/Then de la octava temporada.

En el avance que estrenó ABC tras el estreno de la nueva temporada se ve a los internos nerviosos por qué recibirán una importante visita. "Soy Addison Montgomery. Y ustedes debe ser el grupo que ha estado arruinando el programa", señala el personaje en su triunfal presentación.

Pero eso no es todo, Addison está en la sala de operaciones con un paciente mientras conversa con Richard, quien le da una mala noticia. El aire acondicionado del hospital no funciona, lo que pone en peligro la cirugía de su paciente. Addison, sin embargo, no está preocupada.

"Richard, puedo soportar un poco de calor", dice, incluso después de que él le dice que debe cerrar a su paciente para disminuir la posibilidad de infección. Pero Addison no se mueve, confía en que podrá completar la cirugía con éxito.

"Entonces encuentre una manera de duplicar su velocidad", argumenta Richard, lo que provocó que Addison respondiera: "Encuéntreme un par de manos con la experiencia en la anastomosis microvascular del abdomen... Tráeme a Meredith Grey", exige Addison.

La sinopsis oficial del episodio de la próxima semana lleva por nombre "Más caliente que el infierno": "La pelirroja favorita de Seattle regresa y adorna los pasillos de Grey Sloan con su experiencia y pericia mientras intenta ayudar a Richard a enseñar a la nueva generación de residentes. Mientras tanto, Meredith tiene que tomar una decisión y Link se lo confía a Teddy".

