Todo el contenido Star Plus será completamente GRATUITO durante este fin de semana.

“Free Guy” es una de las películas más exitosas de este 2021. La cinta, protagonizada por Ryan Reynold y Jodie Comer, narra la historia de un cajero de un banco que descubre que en realidad es un personaje sin papel dentro de un brutal videojuego de mundo interactivo.

Si no has tenido la oportunidad de ver “Free Guy”, no te preocupes, porque este finde semana podrás hacerlo totalmente gratis.

Star Plus anunció una noticia espectacular para todos los fanáticos de las series y películas. Desde ayer viernes y durante tres días, la plataforma funcionará de forma gratuita para todos quienes quieran disfrutar de su contenido.

¡Si, leíste bien! Podrás disfrutar de todo el catálogo de Star+ más hasta este domingo 24 de octubre por $0 pesos realizando muy pocos y simples pasos.



¿Cómo ver Free Guy totalmente GRATIS en Star Plus?

Para ver “Free Guy” de forma totalmente gratuita en Star Plus deberás hacer clic AQUÍ.

Serás redirigido a la web de la plataforma de streaming. Una vez dentro, tendrás que crear una cuenta e ingresar tus datos.

Y listo, tras esto podrás ver gratis la película de Ryan Reynolds y todo el catálogo de Star Plus, que incluye series, películas y contenido deportivo.