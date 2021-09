Este domingo 5 de septiembre el mundo del espectáculo se tomó las redes sociales para rendirle homenaje a uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos, a la estrella de Queen, Freddie Mercury, quien celebraría 75 años de edad. Sin embargo, dejó este mundo a causa de una bronconeumonía complicada por el sida en 1991 a los 45 años.

A continuación te contamos los detalles de su vida.

Su vida

Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, es originario de Zanzíbar, una colonia británica de la India. Estudio en el St. Peter de Bombay, donde su compañeros lo bautizaron como Freddie.

El apellido "Mercury" llegaría más tarde, en 1973, cuando Queen sacaba su primer disco con el mismo nombre. En ese entonces era conocido como Freddie Bulsara, sin embargo tras el lanzamiento de "My Fairy King", el vocalista explosivo "Mother Mercury, look what they've done to me" dedicado a su madre, por lo que quedó con ese apellido artístico.

Sus gustos

La leyenda tuvo una particular obsesión bastante peculiar. Llegó a tener 10 gatos: Jerry, Tom, Lily, Oscar, Tiffany, Delilah, Romeo, Mike, Dorothy y Goliath. El más especial fue Delilah, al que le tuvo más cariño. Incluso lo acompañaba en sus giras y hasta le dedicó una canción con su nombre.

Su verdadero amor

La rubia de ojos claros, Mary Austin, fue la inspiración de la canción de "Love my life", y fue quien lo acompañó hasta sus últimos días. De hecho, fue la primera persona en enterarse que el cantante tenía VIH. Su cercanía hizo que le dejara la mitad de su herencia.

Amistades

Freddie Mercury tenía una larga lista de amistades. Entre ellos se encontraba David Bowie, Paul McCartney, Elton John y Michael Jackson, con quien compartió una relación amistosa pero también tormentosa.

Entre los cantantes acordaron grabar ‘Victory’, ‘State of Shock’ y ‘There Must Be More To Life Than This’, es por eso que el inglés decidió mudarse a la casa del norteamericano, pero la adicción a las drogas no le gustó al "Rey del Pop". Finalmente, no se hizo ninguna canción en conjunto.