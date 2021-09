Se trata del spin off que se anunció con el fin de la segunda temporada de The Mandalorian.

The Book of Boba Fett ya tiene fecha de estreno: La nueva serie de Star Wars llega antes de fin de año

Como ya concluyó la primera temporada de The Bad Batch, los fanáticos de Star Wars se quedaron sin material para revisar semana a semana. Pero ahora una nueva esperanza se ve en el horizonte: Disney+ confirmó la fecha de estreno de The Book of Boba Fett (El Libro de Boba Fett),la serie spin off de The Mandalorian.

Las primeras imágenes de la nueva serie de Lucasfilm se vieron en un avance en la secuencia en postcréditos finales del último episodio de la segunda temporada de la producción protagonizada por Pedro Pascal.

La nueva apuesta inspirada por la saga intergaláctica sigue al legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el lado criminal de la Galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

Temuera Morrison y Ming-Na Wen encabezan el elenco del proyecto en los roles protagónicos. Mientras, Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson se alzan como productores.

El Libro de Boba Fett estrenará el miércoles 29 de diciembre, exclusivamente en Disney+.