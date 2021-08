Chiqui Aguayo sobre Alberto Plaza: "Persona peligrosa, no me parece alguien inofensivo"

La humorista Chiqui Aguayo estuvo presente en el nuevo late que conduce Julio César Rodríguez ”Pero con Respeto'', en donde habló sobre distintos momentos de su vida profesional y personal.

Sobre esto, la comediante recordó su exitoso paso por Viña del Mar, en donde se refirió a las polémicas que generaron algunos chistes de su presentación, comentando específicamente la carta que escribió el cantante Alberto Plaza en el diario El Mercurio, donde criticó el humor de Aguayo.

“Primero me cargó, encontré que era un caballero clasista y también lo encontré machista. Me cargó, me cargó. Pero de a poco empecé a cachar que es súper inteligente, entonces él aprovecha ciertas circunstancias para instalarse como una especie de opinador de cosas y construye algo que no existía“, comentó Chiqui.

Expresando además que le causó susto la actitud del cantante de “Que cante la vida”: “No en el sentido de que me vaya a hacer algo a mí, sino que encuentro que es peligroso desde dónde se mueve, las cosas que dice, cómo se plantea, dónde se instala“, enfatizó.

“Generalmente cuando me preguntan de él, me carga de él, porque encuentro que es un caballero que se cuelga de ciertas cosas para plantar su opinión política. En su minuto se lo dije en su cara, encuentro que representa al Chile conservador, que mira en menos a las demás personas“, indicó.

Asimismo, añadió que encontraba que el intérprete era una “persona peligrosa, no me parece alguien inofensivo. Me parece peligrosa la cabeza de Alberto Plaza“.