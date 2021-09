El ex tenista compartió un mensaje sin filtro para el fotógrafo debido a la muerte de su querida mascota.

Chino Ríos le envía fuerte mensaje a Jordi Castell por muerte de su mascota: "Debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de hue**"

Un duro momento está pasando el fotógrafo Jordi Castell, quien a través de sus redes sociales anunció el fallecimiento de su querida mascota Marley.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad", señaló en su red social el ex panelista de Primer Plano.

"Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida, porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo. Chancho peludo, este amor que siento no sabes del porte que es. Ahora descansa, cabezón", concluyó compartiendo una imagen junto a su mascota.

Castell recibió distintas muestras de apoyo por la difícil situación, hecho que compartió el ex tenista Marcelo Chino Ríos para compartir un fuerte mensaje.

"Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar”. señaló en su cuenta de Instagram acompañado de una publicación con la fotografía de Jordi.

Chino Ríos en Instagram