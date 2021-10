China Suárez finalmente se pronunció por medio de una "carta" sobre su vinculación con la polémica que se ha generado en torno al quiebre entre Mauro Icardi y Wanda Nara, por primera vez y de manera directa.

La ex de Benjamín Vicuña se manifestó a través de Instagram donde publicó un extenso mensaje, describiendo su perspectiva en torno a cómo se la ha tratado mediáticamente al ser considerada la tercera en la discordia.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", partió diciendo en las historias de su cuenta de Instagram.

Y añadió que "he guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo".

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", puntualizó.

Revisa la "carta" China Suárez sobre el quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara:

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(1)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(2)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(3)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(4)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(5)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(6)

China Suárez lanza feroz "carta" sobre quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.(7)