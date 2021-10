Camila Recabarren fue la eliminada en el más reciente capítulo de Masterchef Celebrity, después de que en un desafío en el que le pidieron un plato que tuviese como principal protagonista una salsa de frutas y ella precisamente no presentó la salsa.

El jurado ni siquiera se tomó los minutos para deliberar sobre quien se iría del programa, principalmente porque como fue usual a lo largo de la temporada, Camila simplemente no cumplió las instrucciones que le entregaron.

Tras su despedida, una en la que la decisión del jurado se tomó los minutos para deliberar e hicieron pasar a los seis aspirantes de manera inmediata, pues la decisión ya estaba tomada.

Camila entregó las apreciaciones sobre su salida una vez finalizado el capítulo y en contacto con la cuenta oficial de Masterchef en Instagram, donde si bien lamentó no poder seguir en carrera, admitió que tuvo una presencia ascendente en el programa.

"Es que con tremenda despensa y una con tremenda creatividad y fantasía que tengo tanto en mi cabeza, y también un poquito de sentido de la estética, los colores, como que se me hacía fácil ir avanzando en las etapas", dijo Camila en primer lugar.

Y complementó: "pero con estudios, o sea las técnicas se van aprendiendo con ensayos, estudios y todo lo que te estuviera pasando el chef y si eres media porfiada, difícil ir avanzando, pero igual yo tenía suerte en eso. Quizás habría llegado a la final, pero bueno... Vemos el resultado, que llegué hasta acá no más. Está funcionando también el método de mis compañeros que se preparan más que yo".

Camila Recabarren: ¿Por qué se ha ausentado de las redes sociales?

La exposición siempre ha sido un tema para Camila Recabarren. Por lo mismo, ahora que concluyó Masterchef decidió mantenerse alejada de la luz pública.

Su seguidores se preguntaban por qué no se muestra como antes, interrogante que respondió en el mismo live.

"He estado a lo largo de mi vida super expuesta, pero por opción desde que salí de Miss Chile, el año 2012 he estado muy expuesta y ya me cansé, basta, ya no quiero que sepan más de mí, ni donde estoy, ni con quien estoy, no necesito la aprobación de la gente, va a ser un descanso para mí, ojalá 10 años más", aseguró la influencer.

Por otro lado, añadió que "al final estaba abriendo demasiado mi intimidad y ahora que estoy bastante más madura, decido proteger mi intimidad ante todo, por eso también trato de no estar tanto tiempo en las redes".

"Tengo que estar dándole comida a mis animales, estoy más dueña de casa, me falta tiempo para tiempo para crear, para ser mamá, hija, amiga, empecé a conectar mucho más mi ser interior", aseguró la influencer.

Aún así, confesó que se quedó con algo positivo de toda la experiencias: "Justo estoy en una transición de que soy una persona consciente desde la alimentación y desde ahí le entrego amor a mi hija y a mi familia".

También aseguró que "conectar con mi mamá y mi abuela a través de la comida, es una forma de valorar todo el trabajo que hicieron cuando yo era pequeña y tanto amor... Nunca esperé que con un programa de televisión yo podría haberme sensibilizado tanto con la comida".